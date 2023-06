Seit 550 Jahren im Dienst: Glocke in Bühren ist wichtiges Zeugnis der Heimatgeschichte

Von: Per Schröter

Am 19. Juni 1473 gegossen: Glocke in Bühren wird 550 Jahre alt. Auf dem Bild: Bührens Ortsheimatpfleger Georg Hoffmann. © Per Schröter

Die Gemeinde Bühren feierte den Geburtstag ihrer Glocke mit einer Andacht. Sie wurde 1473 gegossen, stolze 550 Jahre klingt sie nun schon.

Bühren – Die kleine Glocke der evangelischen Kirche in Bühren (Samtgemeinde Dransfeld) wurde am Montag (19.06.2023) genau 550 Jahre alt. Bereits am Sonntag (18.06.2023) feierte die Kirchengemeinde diesen stolzen „Geburtstag“ mit einer Freiluft-Andacht und einem gemeinsamen Kaffeetrinken.

Bühren: Glocke wurde im Jahr 1473 gegossen

„Die Inschrift der kleinen Glocke sagt uns, dass sie am 19. Juni 1473 gegossen wurde“, erzählt Bührens Ortsheimatpfleger Georg Hoffmann. Dies sei in unmittelbarer Nähe unterhalb der Kirche auf dem Tieplatz geschehen. „Dort fanden die damaligen Wanderglockengießer ideale Voraussetzungen für das Anlegen der Gussgruben“, so Hoffmann. Zu dieser Zeit sei es üblich gewesen, Glocken so nah wie möglich am Bestimmungsort zu gießen. „Es war einfacher, das benötigte Material zu transportieren als später die fertigen, zentnerschweren Glocken“, sagt er. Aus diesem Grund sei auch schon knapp 100 Jahre zuvor die größere der beiden Bührener Glocken auf dem Tie gegossen worden, wie sich bei dessen Restaurierung 1961 herausgestellt habe.

„Glocken und ihr Geläut sind seit Jahrhunderten Bestandteil unserer abendländischen Kultur“, sagt Georg Hoffmann. „Sie begleiten das Leben von der Wiege bis zur Bahre und im gesamten Tageslauf.“ Neben ihren liturgischen Funktionen erfüllten die Glocken auch profane Aufgaben und seien lange ein wichtiges Kommunikationsmittel gewesen. Sie dienten zum Aufruf der Bürger, zur Ankündigung und Kennzeichnung bedeutender Ereignisse des Alltags und zur Zeitangabe sowie als Alarm- und Notsignal. „Glocken gelten als das Sinnbild der Harmonie und Ausgeglichenheit“, so Hoffmann, „dafür besitzt jede von ihnen rund 50 Klangfarben.“ Der voll und rein klingende Schlagton sei als Ergebnis generationenlanger Erfahrung der Glockengießer erreicht worden. Die Kunst des Glockengusses sei von Generation zu Generation mündlich weitergegeben worden. Das Gießen einer Glocke, deren Herstellung im Schnitt drei Monate dauert, sei seit Jahrhunderten „ein unverändertes Ritual“ und noch heute weitestgehend Handarbeit.

Ortsheimatpfleger: „Besonderer Glücksfall“

„Die Inschrift unserer kleinen Glocke ist in Latein und bedeutet übersetzt: Gegeben im Jahr des Herrn 1473 am Tag der heiligen Märtyrer Gervasius und Protasius“, erklärt Georg Hoffmann. Dieser Tag sei der 19. Juli. „Außerdem befinden sich zwei Pilgerzeichen auf der Glocke, von denen eines zugeordnet werden kann.“ Es handele sich dabei um das Pilgerzeichen von Willershausen im Werra-Meißner-Kreis. „Derartige Pilgerzeichen dienten einerseits dem Schmuck der Glocken, andererseits sollten sie Geister und Dämonen bannen oder vertreiben.“ Die Feststellung, dass die in den Gussanlagen auf dem Tie hergestellten Glocken noch immer im Turm der Bührener Kirche läuten, ist laut Hoffmann als „besonderer Glücksfall“ für die Forschung zu werten, da nur in den seltensten Fällen sowohl die Glocken als auch die dazugehörenden Gussanlagen erhalten geblieben seien. „Diese Untersuchungen kommen dadurch eine überregionale Bedeutung zu“, so der Ortsheimatpfleger. (Per Schröter)