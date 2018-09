Ursache noch unklar.

Hann. Münden. In Hann. Münden ist es am Samstag in der Hermannshäger Straße zu einem Scheunenbrand gekommen. Die Feuerwehren Hann. Münden, Gimte und Wiershausen wurden um 15.17 Uhr gerufen.