Sehnsucht nach dem Wilden Westen: Ralph Pape schreibt Wild-West-Romane

Landwehrhagen. Ralph Pape (70) hat schon als Kind vom Wilden Westen geträumt und die Bücher von Karl May, Jack London und James Fenimore Cooper verschlungen. Heute versucht sich der Rentner aus Landwehrhagen selbst als Autor von Wild-West-Romanen. Sein jüngstes Werk „Hinter dem fernen Horizont“.

Das Buch erzählt die Geschichte einer Familie Kirchhain aus Landwehrhagen, die 1882 ihre Heimat verlässt, um in den USA ihr Glück zu finden. Über das Lesen von Auswandererbriefen sei er auf das Thema gekommen. Pape ist erklärter Western- und Kanada-Fan. In den 90er Jahren sei er selbst auf Abenteuerreise „mit Zelt und Kochtopf“ am Yukon und Klondike in Kanada unterwegs gewesen. In seinen ersten beiden Büchern hat er diese Erlebnisse verarbeitet.

„Hinter dem fernen Horizont“ ist eine vollkommen fiktive Geschichte. Eine Familie Kirchhain hat es in Landwehrhagen nie gegeben. Aber Pape hat sich in die Geschichte von Auswanderern eingelesen und die Lebensumstände in der Region Mitte des 19. Jahrhunderts recherchiert. Zu seinen Informationsquellen habe das Auswandererhaus in Bremerhaven ebenso gehört wie das Staufenberger Gemeindearchiv.

Dass die Vereinigten Staaten von Amerika für einige Staufenberger Familien damals ein Sehnsuchtsort waren, hat erst jüngst der Besuch von drei Schwestern aus Baltimore in Escherode gezeigt, die auf den Spuren ihrer Familie den Ort besuchten. Als Nachfahren von Johannes Heinrich Geumann, der im Jahr 1862 im Alter von 22 Jahren in die USA ausgewandert ist, besuchten sie unter andrem dessen Geburtshaus.

+ Der Autor: Ralph Pape ist großer Western- und Kanada-Fan. Seit einigen Jahren schreibt er auch Abenteuerromane. © Ekkehard Maaß

Ein solcher Ort wäre in Landwehrhagen die frühere Schmiede in der Unteren Dorfstraße gewesen. Im Mittelpunkt des Romans steht die Geschichte von Jakob Bernhard Kirchhain, dessen Vater in Landwehrhagen als Schmied und Stellmacher arbeitete, und dessen Mutter als Näherin das Familieneinkommen aufbesserte. Jakob Bernhard Kirchhain ist 16 Jahre alt und seine Schwester Gertrud 14, als die Familie über Hann. Münden und Bremerhaven per Schiff Deutschland Richtung New York verließ.

Er habe seine Geschichte nicht von vornherein im Kopf gehabt, sagt Pape, sie habe sich entwickelt. Vorher überlegt habe er sich aber den groben Ablauf: Jakob Bernhard Kirchhain, der sich in den USA J.B. nennt, erzählt einem Zeitungsreporter seine Abenteuer im Wilden Westen mit Trappern und Halunken, Schießereien und Revolvermännern.

Pape schreibt aus Spaß. Es ist sein Hobby, in dem er ganz aufgeht. Er weiß, dass es heute nicht mehr viele gibt, die das Western-Genre lieben. „Aber das ist mein Metier“, sagt er. Und dass sein Buch kein Bestseller werden wird, ist ihm auch bewusst. Er müsse nicht davon leben.

Auf Abenteuerreisen geht Pape schon lange nicht mehr, auch aus gesundheitlichen Gründen. Seit 2007 lebt der gebürtige Bad Wildunger in Landwehrhagen. Vor ihm waren bereits sein Bruder und seine Mutter dort heimisch geworden. Staufenberg sei nun auch seine Heimat. „Ich bin zur Ruhe gekommen und genieße das Dorfleben und die Natur in der Region.“ Aber die Sehnsucht nach Kanada sei aber immer noch da.

Weitere Infos zum Autor unter https://meineabenteuer82647658.wordpress.com/