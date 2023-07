„Seid neugierig aufs Leben“: Oberschule am Hohen Hagen in Dransfeld entlässt Schüler

Abschluss Oberschule Dransfeld

+ © Kira Müller Das sind die Schüler des Abschlussjahrgangs der Oberschule am Hohen Hagen 2023 in Dransfeld. © Kira Müller

Abschluss für die Schüler der Oberschule am Hohen Hagen in Dransfeld: Die kürzlich stattgefundene Abschiedsfeier brachte einige Überraschungen.

Dransfeld – „Vielleicht erinnert ihr euch: Ungefähr sechs Jahre ist es her, dass ihr hier gesessen habt – nur um einiges kleiner. Jetzt schließt sich der Kreis“, sagt Lehrerin Anke Herrmann-Vogel.

Die Abschlussschüler der Oberschule am Hohen Hagen in Dransfeld wurden kürzlich feierlich entlassen. Alle Schüler, die zu den Prüfungen zugelassen wurden, haben diese auch bestanden. 13 davon haben einen erweiterten Realschulabschluss bekommen. „Das ist ein starkes Ergebnis“, so Hermann-Vogel.

Verabschiedung in Dransfeld: „Von den kleinen Jungen und Mädchen ist nicht mehr viel übrig“

Eröffnet und begleitet wurde die Veranstaltung von den Mädchen und Jungs der Tanz-AG, die unter anderem einen Tanz zum Hausaufgaben-Lied aufführten. „Von den kleinen Jungen und Mädchen ist nicht mehr viel übrig“, sagt Schulleiter Mark Bödefeld an die Abschlussschüler gerichtet.

+ Für ein buntes Programm sorgte auch die Tanz-AG der Schule. © Kira Müller

Aus den kleinen Kindern seien selbstbewusste, eigenständige Jugendliche geworden. „Es gehen junge Erwachsene, die Eindrücke und Spuren hinterlassen haben. Keiner ist anonym, wir kennen uns. Nur wir Lehrer werden bleiben – ihr werdet gehen.“

Die Theater-AG zeigte, was die Schüler in einem künftigen Vorstellungsgespräch auf keinen Fall tun sollten: den Chef nicht unterbrechen, nicht in falscher Kleidung erscheinen – wie im Faschingskostüm bei einem Bestattungsunternehmen – und keine schlechten Gewohnheiten zeigen.

+ Ein Vorstellungsgespräch beim Bestatter: Die Theater-AG zeigt, dass man nicht die falsche Kleidung tragen sollte. © Kira Müller

Mathias Eilers: Nicht jeder Weg ist gleich der richtige

Auch Samtgemeindebürgermeister Mathias Eilers richtete seine Glückwünsche an die Schüler: „Da freue ich mich auf jeden Fall schon auf das nächste Vorstellungsgespräch“, sagt er und lacht. Vor allem sei er dankbar, dass Schule in Dransfeld ein gesicherter Standort ist. Die Schule sei gut eingebunden in die Gemeinschaft – das sei nicht selbstverständlich.

„Ihr habt viel gelernt und euch oft gefragt, ob man das alles braucht. Aber niemand sagt einem, was man später braucht. Schule ist mehr als Lernen, man erlernt Fertigkeiten und man bildet eine Gemeinschaft“. Egal, welcher Weg eingeschlagen werde, nicht jeder Weg sei gleich der richtige.

„Vielleicht werdet ihr vom Weg abbiegen, aber ich wünsche euch, dass ihr am Ende den Weg gefunden habt, auf dem ihr mit Freude und Spaß dabei seid“, sagt Eilers. Wilhelmine Matthaei (10a, Klavier) sorgte zusammen mit ihrer Mutter, die sie auf der Geige begleitete, mit „River flows in you“ für einen musikalischen Beitrag.

Die Abschlussschüler Hamza Al-Lahib, Fabius Bergmann, Jaden Bergmann, Fabian Botsch, Maximilian Dockenfuß, Marcel Hansel, Ramiz Haziri, Felix Parschau, Enrik Elias Pfeiffer, Hamsa Salou, Marius Schumann, Leon Weiß, Mia Bode, Marieke Dorsch, Lilly Irmer, Neele Kiehl, Wilhelmine Matthaei, Berfin Ören (Beste Schülerin der 10a), Louisa Mavie Schmied, Sina Schumacher, Anna-Sophia Theune, Dana Wolf, Hussein Abbas, Timon Bauschmann, Leon Bode, Yousif El Jabr, Wasim Elater, Tom Gesterling, Hannes Kesselhut, Julian Kulle, Nick-Leon Syring, Emil Walkenhorst, Nils Walkenhorst, Jeremias Warthmann, Irna Cerny, Isabella Onal (Beste Schülerin der 10b), Julian Ahlborn.

Briefe aus der Vergangenheit an die Abschlussschüler der Oberschule Dransfeld

„Es ist vorbei. Ein Kapitel in eurem Leben ist geschlossen“, sagt Klassenlehrer Fabian Rehkopf. Dieser Punkt sei das Ende eines Weges, aber es sei keine Sackgasse. Der Abschluss ist eine Kreuzung, ein Knotenpunkt. „Ich hoffe, ihr habt euch die richtigen Ziele gesetzt. Und wenn nicht, überdenkt eure Ziele und setzt neue. Seid neugierig auf das Leben“, sagt er. Neugierig auf das Leben waren die Schüler bereits vor einigen Jahren. Sie haben Briefe an sich selbst geschrieben.

Die Klassenlehrer haben diese rausgesucht und ihren Schützlingen überreicht. Aber, damit es für die Schüler ein bisschen spannender ist, durften sie mit raten, welcher Schüler gemeint ist. Da kamen einige Erinnerungen hoch: „In der 5. Klasse ist dein Riemchen der Sandale gerissen, aber du hast es mit Humor genommen“, hieß eine Beschreibung. Eine andere „Dynamit ist ein sanftes Lüftchen gegen deine Energie“.

Sina Schumacher (10a) sprach ein besonderes Dankeschön an die Eltern aus: „Danke, dass ihr uns beim Aufwachsen geholfen habt“, sagt sie und ergänzt: „Wir waren nicht die Klasse, als die wir jetzt gehen.“ Sie erzählt vom Homeschooling, was für viele nicht einfach, für einige aber die Chance war, aus sich herauszukommen. „Letzten Endes sind wir eine starke Gemeinschaft geworden. Ab heute geht jeder einen anderen Weg.“ (Kira Müller)