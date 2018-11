Sie fahren und sie fauchen

Hann. Münden. Dampfmaschinen fauchten, Blaulicht flackerte, Karussells drehten sich und Bagger baggerten – alles im Kleinformat. Einen beeindruckenden Einblick in die Welt des Modellbaus erlebten 750 Besucher am Wochenende in der Weserberglandhalle zur 17. Modellbau- und Eisenbahn-Ausstellung.

Ausrichter war der Modellbauclub (MBC) Münden, mit dem Vorsitzenden Peter Göllner. Alle zwei Jahre wird von dem MBC so eine Ausstellung organisiert. Auf 1200 Quadratmetern präsentierten 33 Aussteller eine breite Palette mit Modellen in allen Maßstäben und Ausprägungen. Zur Bewegung kam die passende Geräuschkulisse. Die vielen Eisenbahnanlagen in unterschiedlichsten Spurbreiten zeugen von einer Leidenschaft auf hohem Niveau, denn hinter den Funktionen steckt jede Menge Technik und noch mehr Arbeit. Beeindruckend waren die originalgetreuen ferngesteuerten Trucks und Bagger im Miniaturformat.

Da lud unter anderem ein Bagger Splitt auf einen Lkw. Ein Feuerwehreinsatz mit brennendem Haus und Löschfahrzeugen kam bei den Besuchern gut an. Als dann die Kinder mit der Wasserspritze des Feuerwehrfahrzeuges nass gespritzt wurden, kam Freude auf. Auch Flugzeuge, Schiffe, Autos, Gebäude, aus Blech, Karton-, Plastik und Holz machten Spaß.

Ein Zirkus und ein Kirmesplatz mit Fahrgeschäften bot den Besuchern eine detailgetreue Welt im Miniaturformat. Städte, Wälder und Gebirge, nachgebaute Szenen aus dem Alltag von Industrie, Feuerwehr, Polizei Landwirtschafts- und Forstbetrieb ließen nicht nur Männerherzen höherschlagen, die Faszination übertrug sich auch auf Familien. In drei Workshops bauten Besucher Weihnachtskrippen, Wesersteine und sie übten sich in der Herstellung von Silokonformen. Kinder steuerten Traktoren über einen Acker und ließen unter Aufsicht der Jugendlichen des MBC eine Eisenbahn fahren. Bei jedem Modellbauer war zu spüren, dass unendlich viel Herzblut in dieses Hobby eingeflossen ist.

+ Die Billerbahn Baujahr 1948 von Werner Schladerbusch aus Uslar © Petra Siebert So vielfältig wie die Gestaltungsmöglichkeiten sind auch die Themenfelder, die die Modellbauer im Miniaturformat zum Leben erwecken.

Die Billerbahn Interessant war die Billerbahn aus Blech, Baujahr 1948 von Werner Schladerbusch aus Uslar. Bereits als Kind hat der Modellbauer mit einem Starterset begonnen. Nach Schule, Abitur, Studium und Beruf hat er erneut seine Leidenschaft zu der Billerbahn in den 80er Jahren entdeckt. „Diese Bahn gehört in die Kategorie Spielzeug, es ist keine Modellbahn“, erklärt er. Angetrieben werden die Lokomotiven durch ein Uhrwerk mit Batterien, ältere Modelle werden mit einem Schlüssel aufgezogen. Die Lorenbahnen, nach Vorbild der Trümmerbahnen nach dem Krieg, haben die Züge zwei Funktionen: An – aus, vorwärts – rückwärts. Schlachtschiff Bismarck Wolfgang Bury aus Hemeln hat die „Bismarck“, ein Schlachtschiff der deutschen Kriegsmarine, im defekten Zustand gekauft. Über 50 Stunden benötigte er, um das Modell im Maßstab 1:50 zu reparieren und aufzumöbeln. „Das Schiff ist fahrbereit“, erklärte Bury den Interessierten. Mit insgesamt 40 Modellen war er vertreten. Als Besonderheit präsentierte er von norwegischen Tauchern geborgen, ein Bullauge und eine Flasche des deutschen Zerstörers „Diether von Roeder“, der vor Narwik (Norwegen) gesunken ist.

Brückenbau Kurt Koch aus Parensen hat im Kleinformat den Neubau der Brücke auf der A7 bei Nörten-Hardenberg festgehalten. Drei Jahre (2009 bis 2013) lang, vom ersten bis letzten Tag, hat er die Bauarbeiten begleitet. Fast täglich ist er dort hingefahren, hat 300 Fotos geschossen und dann den Brückenbau im Kleinformat ganz präzise nachgebaut. „Das gibt es nirgends als Modell zu erwerben, das ist einmalig“, sagt er. Unterstützt wird er bei Ausstellungen von Jannes Gottwald, den er mit dem Hobby infiziert hat.

Papier-Hochhäuser Das Gelände Messe Frankfurt/Westend hat Frank Reuter aus Papier und Styropor nachgebaut. Alle Hochhäuser hat er mit Bleistift aufgezeichnet und detailgetreu und maßstabgerecht zusammen gebaut. Er hat keine Bausätze verwendet und keinen Computer benutzt. „Es ist viel Kopfarbeit dabei“, erläutert er den Bau. Außerdem hat er aus Holz das 187 Meter hohe Singer Building aus New York nachgebaut. Dafür bin ich mehrmals in New York gewesen. Insgesamt drei Jahre hat er dafür benötigt.

