Sommer auf der Freilichtbühne: Konzerte und Lesungen auf der Anlage Tannenkamp

Die Band Abbey Lane aus Kassel präsentierte vor rund 200 Besuchern Songs der legendären Beatles.

„Die Bühne lebt“ ist das Motto des diesjährigen Freilichtbühnenprogramms – und verspricht eine abwechslungsreiche Mischung aus verschiedenen Künstlern.

Hann. Münden – Rund 200 Besucher kamen zum Saisonauftakt auf die Freilichtbühne Tannenkamp, um die Beatles Tribute Band Abbey Lane aus Kassel zu erleben, die Songs der legendären Beatles auf die Bühne bringen.

Aber das Programm, das das Freilichtbühnenteam für die kommenden Monate unter dem Motto „Die Bühne lebt“ auf die Beine gestellt hat, bietet noch eine Reihe weiterer Höhepunkte. Vorsitzender des Fördervereins Freilichtbühne ist Rudi Benkelberg. Hier die Übersicht. Wenn nicht anders erwähnt, beginnen die Konzerte um 20 Uhr, Einlass ist ab 18.30 Uhr. Es sind alles Hut-Konzerte, das heißt: Die Besucher spenden einen Betrag nach eigenem Ermessen in einen Spendenhut. Davon werden die Musiker, die Gebühren und Genehmigungen bezahlt.

Samstag, 3. Juni: Für Samstag ist laut Ankündigung ein Festival der besonderen Art geplant. Das Sommerding - Moni´s Birthday Punk Party, steigt um 19 Uhr (Einlass ab 18 Uhr). Das etwas andere Drei-Mann-Orchester, die Street-Combo Die Hutsbrüder, präsentiert Coversongs und Eigenkompositionen von Balladen bis Boogie und Rumba bis Reggae. Dabei klinge es so lange nach Sonne, Strand und Meer bis die Coverband Rostfrei die Bühne übernimmt.

Sie sind eine „wilde Mischung aus Punk und Rock und mögen es laut und schmutzig“, heißt es. Ihre Empfehlung: „Nehmt uns nicht zu ernst, denn wir machen es auch nicht.“

Danach betreten dann YugonaughtY die Bühne. Das „Balkan-Trash-Rock-Punk-TerzSextettOrchester“ aus Hann. Münden bietet Musik, „härter als man glaubt und tanzbarer als man denkt“. Aus dem anfänglichen Coverprojekt der jugoslawischen Charts der 80er Jahre, sei eine eigene Mischung aus allen Stilen der unterschiedlichen Musiker der Band entstanden“, so die Ankündigung.

Samstag, 17. Juni: Für Samstag, 17. Juni, sei das Interesse vom The Voice of Germany Teilnehmer André Deininger an der Freilichtbühne geweckt worden. Nachdem er es nur bis in die SingOffs der TV Show geschafft hatte, sei er weiterhin als Vollblutmusiker unterwegs, und singe sich in die Herzen der Menschen. Sein Stil sei geprägt durch Rock- und Rock’n Roll Klassiker, „die durch seine druckvolle Stimme ihre besondere Note erhalten. Er spielt dabei sowohl Coverversionen bekannter Songs, als auch eigene Lieder“.

Samstag, 24. Juni: Wrecking Ball ist eine Cover Rock Band aus Kassel. Die Live Combo mit vielen Erfahrungen, die sie auf diversen Festivals und Kneipen-Gigs sammeln konnte, kommt am Samstag, 24. Juni, auf die Freilichtbühne.

Die Musiker spielen laut Ankündigung alles rund um den Rock Olymp. „Egal ob Classic Rock, Punk oder Hard n Heavy, von Foo Fighters bis Judas Priest, von Green Day bis AC/DC.“

Sonntag, 2. Juli: Eine morgendliche Lesung ist für Sonntag, 2. Juli, 11 Uhr, geplant. „Hier hab’ ich so manches liebe Mal...“. Eine Hommage an den Weser-Fluss ist Thema der Lesung des Leseduos Wilder Mohn, Carmen Barann und Marie Anne Langefeld. Die beiden Künstlerinnen nehmen die Gäste mit auf eine imaginäre Schiffsreise von Hann. Münden bis Bodenwerder.

Freitag, 7. Juli: Am Freitag, 7. Juli, werden zwei Generationen zum Punk im Wald II. Laut Ankündigung treffen die jungen Wilden aus Witzenhausen, auf die älteste noch bestehende Punkband Deutschlands aus Frankfurt am Main. Allgemeines Chaos Kommando (kurz A.C.K.) A.C.K. bestehen seit 1985.

Samstag, 8. Juli: Unter dem Motto „Die Zeit des Wartens ist vorbei“ präsentieren sich Die Legende von Nord und melden sich mit „Wir sind wieder da“ auf der Freilichtbühne, am Samstag, 8. Juli, zurück.

Samstag, 15. Juli: Die nordhessische Band The Psycho Juniors aus Eschwege gastiert auf der Freilichtbühne am Samstag, 15. Juli, um an die grandiose Zeit der vollen Hallen in den 90er Jahren mit der Band The Bates zu erinnern.

Samstag, 22. Juli: Am Samstag, 22. Juli möchte der australische Singer-Songwriter und Loop-Artist Jai Larkan zum dritten Mal das Mündener Publikum in seinen Bann ziehen.

Samstag, 26. August: Michael Holderbusch, bekannt aus der RTL Show „Das Supertalent“, ist mit seiner rauchigen Stimme am Samstag, 26. August, zu Gast und bringt zur Unterstützung das Duo Happy Ukuleles mit, das bereits im vergangenen Jahr „mit ihren Gute-Laune-Songs der letzten 40 Jahre auf der Bühne laut Ankündigung überzeugte.

Sonntag, 27. August: Am Sonntag, 27. August, 15 Uhr, dreht sich auf der Freilichtbühne alles um Hexen, Zauberer und andere Waldbewohner. Auf einer Lesereise ins Land der Phantasie für Kinder und große Leute erzählt das Leseduo Wilder Mohn Carmen Barann und Marie Anne Langefeld „wundersame Geschichten und Gedichte aus dem Märchenland“. Dazu, so die Ankündigung, zaubere die Musikerin Bettina Kallausch an der Harfe und mit anderen Instrumenten einen sphärischen Klangschleier.

Freitag, 1. September: „Back to the Roots“ heißt es laut Ankündigung am Freitag, 1. September, wenn Mortal Terror das „unkaputtbare Szene-Urgestein“, das sich vor über 35 Jahren in Hann. Münden gründete, nach dem Auftritt im Vorjahr nun wieder die Bühne betritt. Mit der befreundeten Band Victim aus Weimar wollen die Waldbühne zum Beben bringen.

Samstag, 16. September: Decent Romantics sind am Samstag, 16. September, auf der Freilichtbühne. Mit energiegeladener Rockmusik und aufrichtigen Texten gelinge ihnen einen mitreißenden Sound. Am Samstag, 16. September, sie an von der Göttinger Band Feivel´s Five unterstützt.

Samstag, 30. September: Zum musikalischen Saisonausklang unterhalten am Samstag, 30. September, die nordhessischen Hardrocker Ampyred.

Sie haben, so die Ankündigung, ihre musikalischen Wurzeln hauptsächlich im Rock, Hardrock, Blues und Metal der 70er- und 80er-Jahre. Unterstützt werden sie an dem Abend von Burning Hellmet, die Songs, geprägt von Elementen aus Metal und Punk ganz im Geiste des Rock´n´Roll präsentieren.