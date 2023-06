Konzert: Reise durch den Grand Prix in Landwehrhagen

Von: Jens Döll

Reise durch den Grand Prix: Das Sommerkonzert der Chorgemeinschaft Landwehrhagen. © Chorgemeinschaft Landwehrhagen

In Landwehrhagen gab es einen wilden Ritt durch die Musikgeschichte des Grand Prix. Dazu hatte die Chorgemeinschaft bei ihrem Sommerkonzert geladen.

Landwehrhagen – Die Chorgemeinschaft Landwehrhagen (Gemeinde Staufenberg) sang im Rahmen ihres Sommerkonzerts die schönsten Hits des Grand Prix Eurovision im Rathaus in Landwehrhagen am Samstagabend (24.06.2023). Das berichtet Annelene Bornmann von der Gemeinschaft.

Landwehrhagen: Sommerkonzert der Chorgemeinschaft

Unter der Leitung von Kurt Hellwig wurden nicht nur die Gewinner der letzten Jahrzehnte des traditionsreichen Musikwettbewerbs, sondern vor allem die Ohrwürmer des deutschen Publikums, überwiegend aus den 70er- und 80er-Jahren präsentiert. Die Begleitung am Piano übernahm Shanji Quan.

Unter anderem waren englische Lieder wie „Save your kisses“ von Brotherhood of Man, „Puppet on a string“ von Sandie Shaw oder auch „Beg, steal or borrow“ von The new Seekers auf dem Programm. Vor allem die deutschen Lieder aber begeisterten das Staufenberger Publikum: So waren „Ein bisschen Frieden“ von Nicole, „Zwei kleine Italiener“ von Conny Froboess, „Für alle“ der Gruppe Wind sowie „Wunder gibt es immer wieder“ von Katja Ebstein zu hören. Auch das israelische „Hallelujah“ von Kobi Oshrat sowie die Partyklassiker wie „Waterloo“ von Abba, „Dschinghis Khan“ und „No, no never“ von Texas Lightning wurden jeweils mit passender Choreographie aufgeführt.

Publikum dürfte über letzten Song entscheiden

Nach der Zugabe vom deutschen Text „Wiedehopf im Mai“ auf die Melodie von „Puppet on a string“ durften die über sechzig Zuschauer – wie beim echten Songcontest – per Applaus über ihren Favoriten abstimmen. „Halleluja“ ging als Sieger hervor und wurde erneut zum Besten gegeben. (Jens Döll)

