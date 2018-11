Grund für Ölfilm auf der Werra gefunden: Speisefett löste Einsatz aus 

Der Fettfilm auf der Werra, der am Samstag einen Einsatz der Mündener Feuerwehr in Hann. Münden ausgelöst hat, war durch Fritteusenfett entstanden.

Es war in einen Regenwasserkanal gelangt. Das teilte Joachim Spiegler, Leiter des Betriebs Stadtentwässerung der Stadt Hann. Münden, mit. Der Verursacher sei der Stadt bekannt. Es habe sich um ein Versehen gehandelt. Ein größerer Umweltschaden sei nicht entstanden.

Zum einen sei Speisefett nicht so dramatisch wie Mineralöl, zum anderen habe die Feuerwehr den Fettfilm auf der Werra rasch aufgenommen und an der Austrittsstelle des Regenwasserkanals an der Wanfrieder Schlagd eine Ölsperre gesetzt.

Von der Stadtentwässerung sei der betroffene Bereich der Regenwasserkanalisation komplett gereinigt worden. Die Kosten für die Einsätze der Stadtentwässerung sowie der Feuerwehr müsse der Verursacher tragen. Angaben zur Höhe machte Spiegler nicht.