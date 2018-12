Sport- und Golfresort Gut Wissmannshof eröffnet dreistöckige Übungsanlage

Gut Wissmannshof. Abschläge vom dritten Stock ins weite Grün sind jetzt auf dem Sport- und Golfresort Gut Wissmannshof in Staufenberg möglich. Auf drei Ebenen stehen Freunden des Golfsports jetzt 42 Plätze zur Verfügung, an denen sie ihre Abschlagtechnik verbessern beziehungsweise einüben können.

Die überdachten und zum Teil beheizten Plätze sind in einem Flügel des neuen Hauptgebäudes von Gut Wissmannshof, der sogenannten Driving-Range, untergebracht. Dort befinden auch das Restaurant, der Golfshop sowie 15 Hotelzimmer. Das dreigeschossige, über 100 Meter lange und etwa 16 Meter breite Gebäude in zentraler Lage des rund 240 Hektar großen Areals von Gut Wissmannshof ist das Herzstück des Resorts. Nach einer Bauzeit von anderthalb Jahren ist die Driving-Range mit den 42 Abschlagplätzen jetzt fertig, sieben von ihnen sind für Linkshänder konzipiert. Die Anlage gehöre zum Modernsten, was es in Deutschland gibt, sagt Investor Hubert Landefeld.

Das Besondere ist zudem, dass die Bälle automatisch zum Abschlagplatz geführt werden. Die Anlage ist so einstellbar, dass nach jedem Schlag sofort ein neuer Ball bereit liegt. Die Bälle kommen abschlagbereit auf einem Tee, einem kleinen Plastikstift, aus den Boden heraus. Einstellbar ist auch die Abschlagshöhe. In der Stunde seien über 200 Bälle möglich, sagt Golf-Manager Frank Wiegand. Übungsziel sei es, in die Weite zu schlagen. Vor der Driving Range erstreckt sich eine 270 Meter lange Grünfläche mit verschiedenen Zielen, auf die gespielt wird.

+ Das Herzstück des Sport- und Golfresorts Gut Wissmannshof: Unser Bild zeigt Golf-Manager Frank Wiegand vor der sogenannten Driving-Range mit Restaurant (rechts) und den 42 Abschlagstationen auf drei Ebenen im linken Flügel. © Ekkehard Maaß

Gedacht ist die Übungsanlage der Driving Range nicht nur für bereits erfahrene Golfer, die nur noch an ihren Abschlägen feilen wollen, sondern auch für Anfänger. Möglich sei zudem, dass ganze Familien eine Abschlagstation buchen können. Damit macht Gut Wissmanns allen, die den Sport erst noch ausprobieren wollen, ein weiteres Angebot. Seit mehreren Jahren kann man schon auf einem Abenteuer-Golf-Kurs mit 18 Bahnen seine Runden drehen, eine Art Minigolfplatz in XXL, auf dem mit Golfschlägern gespielt wird. Nach zwei Runden dort, könne man auch schon die Driving-Range testen, sagt Landefeld.

Eine weitere Anlage für Jedermann ist derzeit im Bau. Es ist ein sogenannter Neun-Loch-Akademie-Kurs mit zwei Abschlägen unterschiedlicher Schwierigkeitsgrade pro Loch. Der Kurs hat eine Länge von 2800 Metern und sei auch für Turniere geeignet, sagt Wiegand. Vorbereitet werden zudem neun weitere Bahnen des 27-Loch-Meisterschaftsplatzes. 18 sind bereits fertig.