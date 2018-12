"Städte und Gemeinden entlasten": CDU will sinkende Kreisumlage

Antrag zur kommenden Kreistagssitzung

Landkreis Göttingen. „Der Landrat badet in seinen Überschüssen wie Dagobert Duck in seinen Talern.“ Klare Worte findet die CDU-Kreistagsfraktion in einem Antrag zur kommenden Kreistagssitzung am 18. Dezember, die Kreisumlage zu senken, „um die Städte und Gemeinden des Kreises endlich wirksam zu entlasten.“