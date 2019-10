Städtepartner tauschten sich in Hann. Münden aus

Das diesjährige Multiplikatorentreffen, an dem Vertreter von Mündens Partnerstädten teilnehmen, fand kürzlich in Hann. Münden statt.

Drei Tage weilten bekannte und neue Vertreter der Partnerstädte in der Stadt. Erstmalig besuchte der neue Bürgermeister von Chelmno (Polen), Artur Mikiewicz, die Stadt und zeigte sich, wie auch die neue Partnerschaftsbeauftragte Shiran Jacoby aus Holon (Israel), beeindruckt von der Fachwerkstadt. Ebenfalls dabei waren Diana Ricomet, Partnerschaftsbeauftragte aus Suresnes (Frankreich), Monika Szwarocka-Loba, Partnerschaftsbeauftragte Chelmno und Frank Stryga, Partnerschaftsbeauftragter Münden. Bei dem Treffen ging es neben Informationen zu Projekten in Hann. Münden wie Mehrgenerationenhaus, Bürgergenossenschaften, Denkmalpflege und Schlagden, insbesondere um die Fortentwicklung im Bereich Städtepartnerschaft und Jugendaustausch für die kommenden Jahre. Einzel- und multinationale Jugendaustausche stehen weiterhin im Fokus der Arbeit und sollen den Jugendlichen der Partnerstädte Einblick in den Lebensalltag des jeweils anderen ermöglichen. Als Gast in einer Partnerstadt oder als Gastgeber in Hann. Münden entstanden in den vergangenen Jahren unzählige multinationale Freundschaften. Projektbezogene oder sportbezogene Maßnahmen, unterstützt von den örtlichen Vereinen, runden das Angebot für Jugendliche ab. Hiesige Schulen haben mit Partnerschulen in den Partnerstädten die Palette der Kontaktmöglichkeiten für die jungen Menschen erweitert und sind seit vielen Jahren ein zuverlässiger Partner, wenn es um gemeinsame Projekte geht.