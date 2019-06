Stand Up Paddling war Hit bei 70-Jahr-Feier des Mündener Kanu Clubs

Auf dem Brett übers Wasser

+ © Huck Stand Up Paddling: Der 13-jährige Brian (rechts) stand zum ersten Mal auf einem Paddle-Board. Jan (links, 10) ist schon länger Mitglied im Kanu Club, sein Bruder Philipp (8) kann sich auch für den Wassersport begeistern. © Huck

Das Wasser in der Fulda ist kalt. Diese Erfahrung machten am Freitag viele Besucher beim Tag des offenen Bootshauses am Kanu-Club am eigenen Leib.