Starker Motor fürs Boot

Speele. Löschen, bergen, schützen, nicht nur an Land, sondern auch zu Wasser. Das sind die Aufgaben der Freiwilligen Feuerwehren. Dazu braucht man auch ein flinkes Boot.

Im Staufenberger Ortsteil Speele ist die Feuerwehr aufgrund der Lage des Ortes an der Fulda auch mit einem Mehrzweckboot für Einsätze auf dem Fluss ausgerüstet. Aber die Motorisierung mit drei PS hat sich in der Vergangenheit als zu gering herausgestellt.

Jetzt hat sich die Freiwillige Feuerwehr Speele selbst darum gekümmert, dass ihr Boot einen neuen und leistungsstärkeren Motor bekommt, den sie bei Einsätzen auf der Fulda, die bei hohem Wasserstand eine gefährlich starke Strömung entwickelt, dringend benötigt. Stefan Drönner, langjähriges Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr arbeitet bei der Firma Honeywell Gas Technologies GmbH in Kassel.

Die wiederum hat einen Fond, aus dem sie immer wieder gemeinnützige Projekte und Institutionen unterstützt. Also stellte Stefan Drönner dort die Freiwillige Feuerwehr Speele vor und schilderte das Problem des untermotorisierten Bootes.

+ Der neue Motor: Mit 15 PS ist er deutlich stärker als der bisherige Außenborder. Foto: Ullrich Friedel, Feuerwehr Speele/nh

Geschäftsführer Martin Schröder reagierte prompt und am Samstag wurde der neue Bootsmotor im Wert von 2000 Euro offiziell an die Freiwillige Feuerwehr Speele übergeben. „Ich freue mich, dass wir die Arbeit der Freiwillige Feuerwehr so unterstützen können, denn wir helfen gerne dort, wo wir alle uns wiederfinden. Es kann uns allen passieren, dass wir in eine Situation kommen, in der wir auf Hilfe angewiesen sind“, so Martin Schröder, der in seiner Heimat Kattlenburg die Freiwillige Feuerwehr selbst als passives Mitglied unterstützt.

Mehrere Jahre musste die Freiwillige Feuerwehr Speele mit einem Boot auskommen, das mit einem drei PS starken Motor ausgestattet war. „Bei Hochwasser war das eine Herausforderung, die wir nicht länger verantworten konnten, denn wir können unsere Kameraden nicht in Gefahr bringe“, so Ulrich Friedel von der Freiwilligen Feuerwehr Speele. Künftig wird bei Einsätzen auf dem Wasser, zur Rettung von Mensch und Tier ein 15- PS-Motor angeschmissen, der die Arbeit der Feuerwehrleute schneller und sicherer machen wird. Als Dank für die großzügige Spende überreichte Ortsbürgermeister Fred Kaduhr an Martin Schröder eine Flasche „Speeler Fullewasser“, ein Haselnussschnaps.