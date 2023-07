Landwehrhagen: 600 Kilo schwere Rüttelplatte gestohlen

Zusammenhang mit anderen Taten?

+ © Friso Gentsch/dpa In Landwehrhagen wurde eine Rüttelplatte von einer Baustelle egstohlen. (Symbolbild) © Friso Gentsch/dpa

Eine Rüttelplatte würde in Landwehrhagen (Gemeinde Staufenberg) gestohlen. Sie soll etwa 600 Kilogramm wiegen. Die Polizei geht von einem Zusammenhang mit Taten in Göttingen aus.

Landwehrhagen – Unbekannte haben in Landwehrhagen(Gemeinde Staufenberg) am vergangenen Wochenende (14. bis 17.07.2023) eine etwa 600 Kilogramm schwere Rüttelplatte im Wert von etwa 7000 Euro gestohlen. Das berichtet die Polizei am Mittwoch, 19.07.2023. Die Tat ereignete sich am Fasanenweg in Landwehrhagen auf einer Baustelle gegenüber der Reithalle, wie die Polizei berichtet. Von den Dieben fehle bislang jede Spur, die Ermittlungen laufen.

Aufgrund des Gewichtes der Arbeitsmaschine müssen nach Einschätzung der ermittelnden Polizeistation Staufenberg mehrere Täter am Abtransport beteiligt gewesen sein, so die Polizei in Staufenberg.

Polizei: Zusammenhang mit Taten in Göttingen

Die Beamten gehen davon aus, dass die Tat im Zusammenhang mit Diebstählen von Baumaschinen in Göttingen in der Nacht von Donnerstag (13.07.2023) auf Freitag (14.03.2023) an drei verschiedenen Baustellen stehen.

Im ersten Fall, in der Wilhelm-Lambrecht-Straße, entwendeten die Unbekannten eine Rüttelplatte vom Gelände einer Baustelle kurz vor der Einmündung zum Elliehäuser Weg. Die Schadenshöhe wird auf etwa 8000 Euro geschätzt. In der Godehardstr./Hildebrandstr. wurden drei Baumaschinen (Rüttelplatten) entwendet – ein Schaden von etwa 25000 Euro.

In einem weiteren Fall, in der Ernst-Fahlbusch-Straße/ Am Weendespring, haben sich Unbekannte Zutritt zum Inneren von zwei Baucontainern verschafft und fünf Baumaschinen entwendet. Der Schaden beträgt etwa 10 000 Euro. (Jens Döll/Kira Müller)

Hinweise: Polizei Staufenberg, Telefon 0 55 43/30 33 10

Im Hann. Mündener Ortsteil Bonaforth wurde ein Bootsmotor geklaut. Auch dort sucht die Polizei nach Zeugen der Tat.