Aufbereitung von Asphalt: Angst vor gesundheitsschädlichen Stoffen in Speele

Von: Jens Döll

Zwei mobile Asphaltverarbeitungsmaschinen bei Speele: Die Dämpfe, so heißt es vom Ortsbürgermeister, ziehen ins Dorf. © Fred Kaduhr

In der Gemeinde Staufenberg wird das Glasfasernetz ausgebaut. Dabei muss viel Asphalt aufbereitet werden, das geschieht bei Speele. Die Anwohner haben nun Angst vor Gesundheitsfolgen.

Speele – Es lärmt und qualmt am Ortsrand von Speele (Gemeinde Staufenberg). Auf einer Freifläche sind Asphaltaufbereitungsmaschinen aufgestellt. Mit ihnen bereitet die Firma Dacom, die den Glasfaserausbau in Staufenberg im Auftrag der Firma Goetel vornimmt, Asphaltabtrag auf.

Staufenberg: Glasfaserausbau von Goetel

Große Schuttberge sind zu sehen. Für die Bewohner des Ortes an der Fulda gibt es eine erhebliche Geruchsbelästigung. Davon berichtet Ratsmitglied und Ortsbürgermeister Fred Kaduhr (SPD). Die Anlage sei seit Mitte Juni in Betrieb, so Kaduhr. Dort wird sechs Tage in der Woche „von früh bis spät“ gearbeitet. „Ich habe großen Respekt vor den Arbeitern“, stellt Kaduhr klar. Doch, so seine Befürchtung, könnten die Dämpfe, die beim Aufbereiten entstehen, gesundheitsschädlich sein. „Wir selbst hatten zu Hause seit einer Woche die Fenster nicht mehr auf“, berichtet er.

So gehe es vielen Bewohner des Ortes. Kaduhr schätzt, dass in Speele der gesamte Asphalt, der im Zuge des Breitbandausbaus in der Gemeinde abgetragen wurde, gelagert und aufbereitet wird. Er spricht von „2000 bis 2500 Tonnen“. Das Material stamme zum Großteil von Straßen, die vor dem Jahr 1984 angelegt wurden. Problematisch, so macht der Ortsbürgermeister klar, sei, dass sich ein Naturschutz- und Wasserschutzgebiet in unmittelbarer Nähe befinde. „Der Speeler Wasserhochbehälter steht direkt auf der Asphaltarbeitsfläche.“

Schätzung: Sieben Woche Lärm und Abgase

Wenn die von Fred Kaduhr geschätzte Menge an Abraum stimmt, so rechnet er vor, dass es etwa 40 Arbeitstage dauere, bis alles verarbeitet ist. „Das sind sieben Wochen.“ Er hat sich deshalb an den Landkreis Göttingen gewandt. Kaduhrs Forderung: Der Standort solle geprüft werden.

Die Firma Goetel teilt auf Anfrage unserer Zeitung mit, dass der Stellplatz für die Asphaltierungsmaschine grundsätzlich immer mit der Gemeinde abgestimmt sei, um sicherzustellen, dass keine schädlichen Abgase in Wohngebiete ziehen. Alle Standards bei der Einrichtung der Baustellen würden selbstverständlich eingehalten. Man werde aber den Standort bei Speele noch einmal überprüfen, so Goetel. (Jens Döll)

Straße wird nicht mehr geteert Am Ortsrand von Speele wird der Asphalt gesammelt, der im Zuge der Glasfaserausbauarbeiten in den Ortsteilen Staufenbergs anfällt. Das erklärt die große Menge. Seit dem Jahr 1984 ist Teer im Straßenbau in Deutschland verboten. Teer enthält Stoffe, die als krebserregend gelten. Anders als der Asphalt, dessen Bindemittel Bitumen aus Erdöl gewonnen wird, findet das Bindemittel Teer seinen Ursprung in der Kohle.

