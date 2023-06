Ein neues Heim für Sportler: Eröffnungsfeier von Sportplatz Landwehrhagen am 21. Juli

Von: Jens Döll

Eine mobile Beregnungsanlage verrichtet ihren Dienst auf dem Rasenplatz. © Jens Döll

Die Arbeiten am Sportplatz in Landwehrhagen sind abgeschlossen. Nun steht die Rasenpflege im Fokus. Die Eröffnungsfeier vom Sportplatz Landwehrhagen ist am 21.07.2023 geplant

Landwehrhagen – Ein einsamer Wagen zieht seine Linien über das saftige Grün des Sportplatzes in Landwehrhagen (Gemeinde Staufenberg). In regelmäßigen Abständen stößt die Maschine Wasser aus, die mobile Beregnungsanlage wird an einem dünnen Seil über den Rasenplatz gezogen. Hat sie den Rand erreicht, muss sie manuell umgestellt werden.

Staufenberg: Sportplatz in Landwehrhagen fertig umgebaut

Die mobile Beregnungsanlage ist eine der Investitionen, die die Gemeinde Staufenberg für den Sportplatz getätigt hat. Insgesamt wurden 500 000 Euro in die Anlage am Ortsrand gesteckt. Laut Bürgermeister Bernd Grebenstein (parteilos) wurden 80 Prozent davon gefördert.

Mobile Tore für Trainings- und Spielbetrieb: Bürgermeister Bernd Grebenstein zeigt die Neuanschaffungen. © Jens Döll

„Vom Bund gab es nichts, dafür haben wir vom Landkreis im Zuge des Programms Sportstättenförderung und dem Programm Bildung und Familien Geld erhalten.“ Damit der Rasen so schön grün und bespielbar beliebt, wurde bei den Arbeiten Wert auf „Maulwurfschutz“ gelegt.

Die Maulwurfsperren sind 60 Zentimeter tief, berichtet der Bürgermeister. Sie sollen verhindern, dass die Tiere den Platz umgraben, ein Problem, dass die aufwendigen Arbeiten erst nötig gemacht habe. Acht Meter hohe Fangnetze zu beiden Seiten sollen verhindern, dass Bälle in Nachbargärten oder aufs freie Feld fliegen. Mobile Tore wurden angeschafft, die mit Metallstangen beschwert werden. „So können die Tore für alle Arten von Training und Spielen aufgestellt werden“, berichtet Bernd Grebenstein. Das würde auch die Rasenpflege erleichtern. Die Banden, die das Spielfeld begrenzen, sind auch neu. Auf der dem Ort abgewandten Seite kann Bannerwerbung angebracht werden.

Vier Tartanbahnen, die jeweils 100 Meter lang sind, wurden angelegt. © Jens Döll

Neue Flutlicht-Masten und Verkabelung

Damit der TSV Landwehrhagen-Benterode und die vielen anderen Sportler lange Spaß an der Anlage haben, wurde auch in die Infrastruktur investiert. So wurden die Flutlichtmasten mit LED-Technik ausgerüstet. „Zwei der Masten hatten seit Langem nicht mehr funktioniert“, so Grebenstein. Auch die Verkabelungen und die Stromkästen wurden, in Zusammenarbeit mit dem Stromanbieter EAM, neu gemacht.

Neben dem Rasenplatz wurden auch vier Tartanbahnen mit jeweils 100 Metern und ausreichendem Auslauf sowie eine neue Sprunggrube angelegt. Für Kugelstoßer wurde eine Abwurfplatte betoniert. Neben der Platte und der Begrenzung des Platzes wurden 3,5 Meter Platz gelassen, damit auch schwere Fahrzeuge zur angrenzenden Turnhalle fahren können.

Neue Spieler- und Ersatzbänke für den Landwehrhäger Sportplatz. © Jens Döll

Seit den ersten Planungen und der Fertigstellung des Landwehrhäger Sportplatzes vergingen mehrere Jahre. 2018 begannen die Planungen. 2019 stand dann laut dem Bürgermeister die Finanzierung.

Die Arbeiten dauerten fast vier Jahre. Es hätte einige Verzögerungen mit der beauftragten Baufirma aus dem Landkreis Kassel gegeben, so der Bürgermeister. Er spricht von einem „hin und her“. Nun seien die Arbeiten abgeschlossen, bevor es sportlich voll losgehen kann, stehe aber die „Rasenpflege noch auf dem Programm“.

Große Eröffnungsfeier im Juli in Landwehrhagen

LED-Technik für Flutlichtspiele. Auch die Masten wurden „ertüchtigt“. © Jens Döll

Da in Landwehrhagen nun lange kein Spielbetrieb stattfinden konnte, mussten die Sportler nach Benterode ausweichen. Das führte aber wieder dazu, dass der dortige Sportplatz jetzt aufbereitet werden muss. So berichtete Bürgermeister Bernd Grebenstein bei der jüngsten Gemeinderatssitzung. Das wird nach aktuellem Stand etwa 10 500 Euro kosten. Davon werden ein Drittel von Vereinsseite gestemmt.

In Zukunft sollen Liga- und Meisterschaftsspiele sowie Training auf dem neuen Platz stattfinden. Damit alles sicher ist, ist das Gelände eingezäunt. So soll verhindert werden, dass Unbefugte das Feld nutzen und eventuell beschädigen. Demnächst „müssen die Kinder ran“, wie es der Bürgermeister nennt. Dann finden die Bundesjugendspiele der angrenzenden Herrmann-Gmeiner-Grundschule auf dem Gelände statt. (Jens Döll)

Eröffnung mit Spielen Mit einem Festakt eröffnet werden soll die Sportanlage Freitag, 21.07.2023, ab 18 Uhr. Dabei wird es unter anderem ein Eröffnungsspiel des TSV Landwehrhagen-Benterode gegen den Verbandsligisten CSC 03 Kassel mit Trainer Lothar Alexi geben, heißt es in einer Ankündigung. Ausrichter und Organisator ist der TSV Landwehrhagen.

