Theaterprojekt: Grundschulkinder reisten in Escherode in den Zauberwald

Von: Jens Döll

Rückverwandlung: Drei Zwerge wurden in Bären verzaubert. Nun, nachdem magische Utensilien gefunden wurden, werden sie durch einen Tanz der anderen Zwerge zurückverwandelt. © Jens Döll

Grundschulkinder führten in Escherode Theaterstück im Wald auf. Dabei ging es um den Zaiberwald uns seine Einwohner.

Escherode – Die Magie auf der „Reise in den Zauberwald“ hat am vergangenen Freitag (25.08.2023) in Escherode gewirkt. Regen und Gewitter setzten erst ein, als die 14 Kinder und ihre vier Betreuer ihre Tanz- und Theateraufführung fast beendet hatten. Das war großes Glück, denn die Grundschüler aus Staufenberg hatten sich zwei Wochen in den Ferien auf diesen Auftritt vorbereitet.

Mit Zaubergedicht ging es in den Zauberwald in Escherode

Bereits zum dritten Mal wurde ein solches Projekt in den Sommerferien – dabei richtet sich Staufenberg nach den hessischen Ferienzeiten – auf die Beine gestellt. Federführend dabei war Theaterpädagoge Benjamin Porps. Er lud auch die etwa 60 Eltern, Großeltern, Geschwister und Freunde dazu ein, in die andere Dimension des Zauberwaldes einzutreten. Dabei, man kennt es aus Märchen, musste auch ein Zauberspruch aufgesagt werden. Dies war nicht „Mutabor“ wie beim Märchen Kalif Storch, sondern ein kurzes Gedicht. „Hexentanz und Zauberwort, Zahn vom Vampir, reisen wir, Rattenschwanz und Krötenbein, in den Zauberwald hinein.“

Auch die Kunstwerke von Susanne Kirchner dienten als Kulisse des Spiels im Wald bei Escherode. © Jens Döll

Dann ging es über Stock und Stein durch das weitläufige Gelände der Escheröder Lebensgemeinschaft Gastwerke. Die Kinder hatten sich als Zwerge verkleidet und trugen Masken, die mal zwei, mal drei oder auch vier Augen hatten. Es waren immer kurze Stücke auf den verschiedenen Etappen zu sehen, die Szenen kamen ohne Text aus. Dies ließ den Zuschauern Interpretationsspielraum.

Grundschulkinder konnten sich Handlung selbst ausdenken

So wurden an einer Quelle drei Zwerge von einer Hexe in Bären verwandelten, die dann davon stampften. Die Zwerge suchten dann danach ein Drachenei, aus dem auch ein großer Lindwurm schlüpfte. Beim Reigen waren auch ein Engel und ein Einhorn dabei. Auch die an Schattenschnitte im Wald erinnerten Kunstwerke von Susanne Kirchner aus dem vergangenen Jahr fügten sich als Kulisse ins Stück ein. Am Ende ging es für die Zwergen-Bären gut aus. Sie wurden wieder zurückverwandelt.

Begrüßten die etwa 60 Zuschauer. Jana Brandt (Betreuerin der Ferienfreizeit) und Steffen Grede (Kinder- und Jugendbüro Staufenberg). © Jens Döll

In den zwei Wochen vor der Aufführung fertigten die Kinder ihre Kostüme an, übten die Spielszenen ein und lernten den Wald kennen. Dafür besuchten sie auch das Waldpädagogikzentrum Haus Steinberg.

Organisiert wurde die Ferienfreizeit vom Kinder- und Jugendbüro der Gemeinde Staufenberg in Zusammenarbeit mit dem Verein Gastwerke, dem Verein für Umweltbildung, Thearte–Theaterkunst und Kommunikation und dem Förderprogramm Tanz und Theater macht stark. (Jens Döll)