Staufenberg: Ausschuss stimmt gegen eigenen Feuerwehrausschuss

Von: Jens Döll

Das Feuerwehrhaus Landwehrhagen wird gerade neu gebaut. Es wurde beantragt, einen eigenen Ausschuss für Feuerwehrangelegenheiten zu gründen. Das stieß aber auf Ablehnung. (Archiv) © Jens Döll

Die Fraktion von Wir für Staufenberg beantragte, einen Feuerwehrausschuss einzurichten. Das wurde in einem Ausschuss in Staufenberg besprochen. Das Votum fiel negativ aus.

Staufenberg – Kein eigener Ausschuss für Feuerwehr. Das war das Votum der Ratsmitglieder in der jüngsten Sitzung des Ausschusses für Bau, Umwelt, Verkehr und Feuerwehr (BUVF) im Rathaus in Landwehrhagen.

Staufenberg: Eigener Ausschuss für die Feuerwehr?

Zahlreiche Zuschauer, oftmals aktive Feuerwehrleute, waren zu dieser Sitzung gekommen. Die Idee, Feuerwehrangelegenheiten aus dem BUVF-Ausschuss herauszulösen und ein eigenes Forum zu gründen, ging auf einen Antrag der Fraktion Wir für Staufenberg (WfS) zurück.

Ausschussmitglied Florian Winkler (WfS) dazu: „So könnte mehr Transparenz und Verbindlichkeit für die Feuerwehr von politischer Seite vermittelt werden.“ Dem Ausschuss sollen Ratsmitglieder und Vertreter der Feuerwehren angehören.

Durch einen eigenen Ausschuss würden die Brandschützer „mehr Gewicht“ bekommen. Auch Gerold Vogeley, stellvertretender Gemeindebrandmeister, begrüßte den Antrag. Die Wehren nehmen umfangreiche Aufgaben wahr. Für Laien sei das oft schwer nachvollziehbar, gerade, wenn es um Ausrüstung gehe.

Dafür könnte ein eigener Ausschuss eine Basis bieten. Themen wie Bedarfsplan und Schutzziele wären Themen. Allerdings waren die Gegenstimmen in der Mehrzahl. Kritik gab es von Joachim Beisheim (Grüne). „Was ist der Vorteil der Herauslösung?“, fragte er. Dem schloss sich auch Sebastian Bornmann (CDU) an. In seiner Fraktion sei das Thema intensiv diskutiert worden.

„Bekommt die Wehr so mehr Wertschätzung?“

Stefan Spier (SPD) zeigte sich irritiert. „Bekommt die Wehr so mehr Wertschätzung?“, fragte er in die Runde. Die Feuerwehr werde seit Jahrzehnten in den politischen Gremien wertgeschätzt. Auch merkte er an, dass ein zusätzlicher Ausschuss mehr Aufwand, Arbeit und auch mehr Kosten für die Verwaltung bedeute. So entschied der Ausschuss mit sechs gegen eine Stimme gegen die Gründung des neuen Ausschusses.

Als Kompromiss und Angebot an die Brandschützer wurde besprochen, dass der Arbeitskreis „Zukunft Feuerwehr“ wiederbelebt werden soll. Dort sollen Themen wie die Löschwassersicherheit und die Ausrichtung der Feuerwehr besprochen werden. (Jens Döll)

Vorbild Hann. Münden In Hann. Münden wurde ein Feuerwehrausschuss vor Kurzem gegründet. Ziel des neuen Gremiums soll es sein, dass sich Vertreter von Feuerwehr, Stadtrat und Stadtverwaltung über aktuelle Themen austauschen und dadurch bessere Entscheidungen treffen können. In Staufenberg muss der Verwaltungsausschuss über einen Feuerwehrausschuss beraten, endgültig muss dann der Rat am 01.06.2023 entscheiden. In der Regel befolgt der Rat die Empfehlung der Ausschüsse.