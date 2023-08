Lutterberg: Buntes Treiben beim Kirmesumzug am Samstag

Von: Silke Kuri

Ein bunter Lindwurm zog am Samstag durch den Staufenberger Ort Lutterberg. Dort wurde seit Freitag Kirmes gefeiert. Am Samstagmittag setzte sich der Kirmesumzug durchs Dorf in Bewegung. Dabei waren Fußgruppen und bunte Wagen. 14 Jahren gab es in dem Ort keine Kirmes.

1 / 24 Lutterberg: Viel Spaß und Kreativität beim Kirmesumzug am Samstag. © Silke Kuri

