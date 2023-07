Dachstuhlbrand in Dahlheim: Feuerwehren aus Staufenberg und Kaufungen im Einsatz

Von: Jens Döll

Einsatz in Dahlheim: Über die Drehleiter aus Kaufungen konnte der Brand am Dach gelöscht werden. © Feuerwehr Staufenberg

Ein Dachstuhlbrand rief zahlreiche Feuerwehrleute in Dahlheim (Staufenberg) auf den Plan. Die Schadenshöhe am Haus ist noch unklar, die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Dahlheim – Zu einem Dachstuhlbrand mussten Kräfte der Feuerwehren aus Staufenberg und Kaufungen am vergangenen Freitag (28.07.2023) ausrücken. Das berichtete die Feuerwehr Staufenberg am Montag (31.07.2023).

Staufenberg: Dachstuhlbrand in Dahlheim

Laut Feuerwehrsprecher Philipp Vogeley wurde gegen 19 Uhr alarmiert. Beim Eintreffen an der Witzenhäuser Straße drang Rauch aus dem Dachstuhl, es seien aber keine offenen Flammen gesehen worden.

Einsatz auf dem Dach: Die Feuerwehren aus Staufenberg und Kaufungen waren in Dahlheim im Einsatz. Verletzt wurde niemand. © Feuerwehr Staufenberg

Die Feuerwehrleute betraten unter Atemschutz das Gebäude, von außen wurde das Dach geöffnet. Dazu wurde die Drehleiter aus Kaufungen benutzt. So konnten die Einsatzkräfte den Brand im Dachstuhl gezielt löschen. Nach den Arbeiten wurde das Gebäude belüftet.

Vier Bewohner des Hauses wurden vorsorglich vom Rettungsdienst betreut, wurden aber laut Polizei nicht verletzt. Laut Vogeley waren insgesamt 62 Einsatzkräfte der Feuerwehren, Rettungsdienst und Polizei vor Ort. Gegen 21.40 Uhr war der Einsatz beendet. Die Ermittlungen zu den Brandursachen dauern momentan noch an, so die Polizei am Montag.

Bild aus dem Inneren des Hauses in Dahlheim. © Feuerwehr Staufenberg

Wie viel Schaden an dem Haus entstanden ist, konnte die Polizei nicht sagen. Das brandbetroffene Haus ist vermutlich zurzeit nicht bewohnbar, hieß es weiter von den Beamten. (Jens Döll)

Im Februar 2023 brannte ein Gasthof im Staufenberger Ort Nienhagen nieder.