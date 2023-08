Feuerwehrhaus wurde in den 1990er-Jahren gebaut

Uschlag: 100 Jahre Feuerwehr mit großem Fest im September

Von: Jens Döll

Bereiten gerade mit vielen weiteren Feuerwehrleuten die 100-Jahr-Feier vor: Ortsbrandmeister Jan Teller (von links), Pia Müller, Sigrid Winkelmeyer, und der stellvertretende Ortsbrandmeister Dieter Stein vor dem Feuerwehrhaus. © Jens Döll

Die Feuerwehr in Uschlag feiert in diesem Jahr ihren hundertsten Geburtstag. Gefeiert wird am 01. und 02.09.2023 an und in der Turnhalle im Ort gefeiert. Der Kartenvorverkauf startet.

Uschlag – Ein Jahrhundert Feuerwehr Uschlag (Gemeinde Staufenberg) wird am Wochenende 01. und 02.09.2023 mit einem großen Fest gefeiert. „Wir dachten irrtümlich, wir hätten noch ein Jahr mehr Zeit“, sagt Ortsbrandmeister Jan Teller, der das Amt seit Anfang des Jahres innehat. Daher seien die Vorbereitungen erst im November 2022 gestartet. „Wir konnten daher leider kein Zelt organisieren“, sagt dazu sein Stellvertreter Dieter Stein.

Doch trotz der kurzen Planungszeit konnte ein beachtliches Programm organisiert werden. Los geht es am Freitagabend, 01.09.2023, mit einem Discoabend in der Turnhalle Uschlag. Die Partyband Nightlife Partycrew spielt ab 21 Uhr. Richtig sportlich wird es am Samstag, 02.09.2023. Dort steht ab 10 Uhr der Spaßwettbewerb der Feuerwehren auf dem Programm. Es treten Sechserteams – Staffeln – der Staufenberger, Mündener, Kaufunger, Niester und Niestetaler Wehren an.

Spaßwettbewerb für die Feuerwehren aus dem Umkreis

„Früher gab es Leistungswettbewerb, das Ganze soll aber spaßiger sein“, berichtet Teller. Sechs Stationen werden aufgebaut. Bei einer müssen zum Beispiel Tischtennisbälle mit einem hydraulischen Spreizer transportiert werden. „Das erfordert viel Fingerspitzengefühl“, fügt Stein hinzu. Mit einer „manipulierten“ Schubkarre soll Wasser von A nach B gebracht werden, ohne dass alles daneben geht natürlich.

Manche Aufgaben müssen die Feuerwehrleute alleine, manche zu zweit und wiederum andere als ganze Staffel bestreiten. Die Siegerehrung soll etwa gegen 17 Uhr stattfinden, den Erstplatzierten winkt ein 30-Liter-Fass-Bier als Preis. Parallel läuft noch für jedermann das „Spiel ohne Grenzen“. Das Programm dafür wird gerade noch ausgearbeitet. „Als Preise überlegen wir uns gerade auch noch was“, so Teller. Auch für Kinder wird es Spiel und Spaß geben, eine Hüpfburg wird organisiert.

Uschlag: Musik in der Turnhalle

Diese Ledereimer mussten die Dorfbewohner anschaffen. So wurden in der Anfangszeit der Feuerwehr Brände bekämpft. © Repro: Jens Döll/Foto: 975-Jahr-Chronik Uschlag

An der Planung beteiligt ist ein Team von etwa 20 Leuten, die sich aus der Feuerwehr, der Jugendwehr und dem Förderverein rekrutieren. Sie sind in sechs Teams organisiert. „Wir waren im vergangenen Jahr überrascht, dass ein so großer Andrang am Tag der offenen Tür war“, berichtet Jan Teller. Nun hoffe man auch in diesem Jahr auf reichen Andrang in und um die Turnhalle. „Die Uschlächter gehen gerne weg, wie man beim Weinfest vor kurzem sah“, sagt Teller. Sie rechnen über die beiden Tage mit etwa 1500 Besuchern.

Um etwas Planungssicherheit zu haben, gibt es auch einen Kartenvorverkauf. „Umso näher das Fest, desto größer wird natürlich die Aufregung“, berichtet Jan Teller. Es sei noch einiges zu tun, bis dann 100 Jahre Feuerwehr in Staufenbergs zweitgrößtem Ortsteil gefeiert werden kann.

Ticketverkauf im Feuerwehrhaus Zu einem gemütlichen Beisammensein lädt die Feuerwehr Uschlag am Freitagabend (04.08.2023) ab 17 Uhr am Feuerwehrhaus, Kiefernstraße, ein. Dort werden Karten für das Jubiläumsfest am 01. und 02.09.2023 verkauft. Kombitickets für beide Tage kosten 10 Euro, für einzelne Tage jeweils 6 Euro. Je nach Witterung findet der Vorverkauf im oder vor dem Feuerwehrhaus statt. Es werden Getränke und Gegrilltes gereicht. Die Karten werden auch in der Drogerie Tippmann, der Landbäckerei Schulze und dem Nahkauf-Markt verkauft.

Freiwillige Feuerwehr Uschlag wurde 1923 gegründet

Gründet wurde die Freiwillige Feuerwehr im Ort Uschlag im Jahr 1923 mit 15 Feuerwehrleuten.



Davor gab es laut Dieter Stein im Ort eine Berufsfeuerwehr. Diese wurde nötig, weil es wegen der zahlreichen Höfe und landwirtschaftlichen Betrieben immer wieder zu Bränden gekommen war. Jeder, der nach Uschlag zog oder ein Haus baute, musste einen ledernen Eimer bereitstellen. Später wurde dann ein Spritzenwagen angeschafft, der von Pferden gezogen wurde, die ein Landwirt zur Verfügung stellte.



Das Heim der Feuerwehr Uschlag in den 1990er-Jahren. Das Foto stammt etwa aus dem Jahr 1994. © Repro: Jens Döll/Bild: 975-Jahr Chronik Uschlag

Die Spritze und die Eimer wurden in einem Schuppen am alten Spielplatz gelagert. Der erste Feuerwehrhänger wurde in den 1950er-Jahren angeschafft, gezogen erst vom Trecker eines Landwirts, später schaffte die damals selbstständige Gemeinde Uschlag einen eigenen Traktor an. Die Feuerwehr bekam ihr Heim an der Herrenwiese, wo auch eine größere Garage angebaut wurde.



Feuerwehrhaus wurde in den 1990er-Jahren gebaut

Ihr aktuelles Feuerwehrhaus wurde Anfang der 1990er-Jahre fertiggestellt. Laut dem stellvertretenden Ortsbrandmeister Dieter Stein wurde es „mit etwa 80 Prozent ehrenamtlicher Arbeit gebaut“.



Ein großer Feuerwehreinsatz, der heute noch den Älteren im Gedächtnis ist, ist das Hochwasser im Jahr 1965. Es wurde auch „Jahrhunderthochwasser“ genannt.



Unsere Zeitung titelte zehn Jahre später in einem Artikel zum Gedenken an das Ereignis: „Auf dem flachen Lande sah es nicht anders aus. Das Unwetter, das von Kassel heraufgezogen war, verwüstete auch das Obergericht. Ganz schlimm sah es in Uschlag aus, wo die Nieste weit über ihre Ufer getreten war und ein Werk der Zerstörung anrichtete.“



Hochwasser 1965 blieb im Gedächtnis

Ein Einsatz, der auch immer noch im kollektiven Gedächtnis ist, war der Großbrand der Häuser Kroll, Haase und Lambach im Januar 1960. Dabei seien viele Hühner verbrannt, die Gebäude wurden verwüstet, wie es in der Dorfchronik zur 975-Jahr-Feier des Orts im Jahr 1994 hieß. Von großen Brandereignissen bleibt der Ort in den vergangenen Jahren verschont, wenngleich sie bei Bränden die Wehren aus den Nachbarorten unterstützen. „Seit wir die Betreuung des Abschnittes der A 7 übernommen haben, haben wir viel mehr Einsätze“, berichtet Ortsbrandmeister Teller. Das sei vor „acht oder neun Jahren“ gewesen.



Die meisten Einsätze in einem Jahr waren 2019, damals waren es 113.

42 Feuerwehrleute bilden zurzeit die Einsatzabteilung. Zudem gibt es in der Jugendwehr 20 Mitglieder. „Schon vor Corona hatten wir einen großen Zulauf bei der Jugendfeuerwehr“, sagt Ortsbrandmeister Jan Teller. (Jens Döll)