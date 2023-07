Die Kirmes kommt ins Land: Nach 14 Jahren Abstinenz wird in Lutterberg wieder gefeiert

Von: Jens Döll

Teilen

Strohmännchen kündigt die Kirmes an: Ortsbürgermeister Stefan Spier (von links), Kirmesvater René Brettschneider und Rüdiger Müller vom Kirmesteam. © Jens Döll

In Lutterberg wird nach 14 Jahren wieder die Kirmes gefeiert. Ende August geht es los, bis dahin ist noch viel zu erledigen.- das Kirmesteam ist voller Vorfreude.

Lutterberg – Nach 14 Jahren Abstinenz kehrt die Kirmes zurück nach Lutterberg. In dem Staufenberger Ortsteil wird Ende August die Zeltkirmes an der Alten Schule vor der Turnhalle gefeiert. Dass es bald so weit ist, kündigen schon seit einiger Zeit in Tracht gekleidete Strohballenmännchen an den Einfahrten in den Ort an.

Lutterberg: letzte Kirmes fand 2009 statt

Bis aber gefeiert und getanzt werden kann, ist noch viel zu tun. Das Kirmesteam besteht in diesem Jahr aus 26 Männern und Frauen, angeführt von Kirmesvater René „Hoschi“ Brettschneider.

Dazu kommen noch zahlreiche Helfer von anderen Vereinen und dem Ortsrat. „Unsere letzte Kirmes fand im Jahr 2009 statt“, berichtet Rüdiger Müller vom Kirmesteam. Die nächste war dann für 2020 geplant, doch die Coronapandemie vereitelte die Feierpläne.

Disco und Festumzug Das Programm in Lutterberg am Kirmeswochenende:

- Freitag, 25.08.2023: 17 bis 19.30 Uhr: Kinderdisco, ab 20 Uhr Disco mit DJ Inselkind. -Samstag, 26.08.2023: ab 14 Uhr Festumzug durch den Ort, ab 19 Uhr Musik querbeet mit der Michaelis-Band. -Sonntag, 27.08.2023: ab 9.30 Uhr Frühschoppen mit Imbiss und der Grimmsteig Alm Musi. Die Kirmes in Lutterberg findet auf dem alten Schulhof vor der Turnhalle, In den Lappenhöfen, statt.

Nun also der neue Anlauf. Doch bis am Wochenende vom 25. bis zum 27.08.2023 gefeiert werden kann, steht ein Samstag vorher, am 19. August, das Gesundheitenspielen auf dem Plan. Dabei zieht das Kirmesteam, aufgeteilt in zwei Gruppen, mit musikalischer Begleitung durch den Ort und klingelt an jeder Haustür. Die so Überraschten werden mit einem Ständchen und einen Kirmes-Schnaps belohnt. „Als Dank dürfen sie etwas spenden“, berichtet der Kirmesvater. Zudem werden an diesem Tag bereits Kirmeslose verkauft. Bei den Preisen haben sich die Organisatoren nicht lumpen lassen: Es gibt eine Sitzbank zu gewinnen, einen Feuerkorb mit „Lutterberger Logo“, Poster mit Begriffen auf Lutterberger Platt und vieles mehr.

Gesundheitenspielen, Tombola und Frühschoppen

Die Preise werden dann am Kirmessonntag, beim traditionellen Frühschoppen ausgelost. „Früher war das Gesundheitenspielen immer am Kirmessamstag, wir haben aber beschlossen, das Ganze zu entzerren“, heißt es von Müller. Am Kirmesfreitag beginnt das Programm mit einer Kinderdisco ab 17.30 Uhr.

Später am Abend wird DJ Inselkind auflegen. Für den Samstag ist ein großer Festumzug durch den Ort geplant. Dabei werden laut Kirmesteam etwa 20 Gruppen aus dem Ort und aus ganz Staufenberg teilnehmen. Musikalisch geht es dann abends und am Sonntag beim Frühschoppen weiter.

„Wir haben im Vorfeld nach einem Festwirt geschaut, uns aber haben entschlossen, als selbst zu organisieren“, berichtet Kirmesvater Brettschneider.

Um besser planen zu können, gibt es einen Kartenvorverkauf, der seit Kurzem läuft. Dabei gibt es ein „rund um sorglos Ticket“, das Wochenendticket, für 30 Euro. Einzeltickets gibt es auch. Für den Discoabend kosten sie 7 Euro, für den Tanz am Samstag 12 Euro und für den sonntäglichen Frühschoppen 15 Euro.

Kartenvorverkauf läuft zur Kirmes in Lutterberg

Bevor das Zelt auf dem Platz vor der Turnhalle steht, wird es noch einen Arbeitseinsatz geben, um Lutterberg „chic zu machen“ berichtet Ortsbürgermeister Stefan Spier. Dieser soll am 12.08.2023 ab etwa 9.30 Uhr stattfinden. Zudem wünsche man sich, dass einige Einwohner zum Kirmesumzug am Samstag die Laternenmasten in ihren Straßen mit Zweigen schmücken. „Wir freuen uns, dass endlich wieder Kirmes im Ort ist“, so das Kirmesteam und der Ortsbürgermeister. (Jens Döll)

Infos Kartenvorverkauf bei Frank Ulrichs, Tel.: 0 55 43/30 32 67

Einige große Feste gab es in der Region in diesem Jahr schon. So in Hemeln und Hermannshagen.

In Lutterberg wurde der alte Sportplatz zu einem Mehrzweckplatz umgestaltet. Das Einzige, was fehlt, eine Toilette.