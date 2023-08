Staufenberg: Kellerbrand in der Nacht in Uschlag - Rauchmelder verhindern schlimmeres

Von: Jens Döll

Brand in einem Keller in Uschlag in der Nacht auf Mittwoch. © Feuerwehr Staufenberg

Bei einem Brand im Staufenberger Ortsteil Uschlag wurde ein Mensch verletzt. Die Feuerwehr wurden gegen 0ß.30 Uhr alarmiert. Der Einsatz dauerte drei Stunden.

Uschlag – Bei einem Brand in einem Wohnhaus in Uschlag kam in der Nacht von Dienstag (15.08.2023) auf Mittwoch (16.08.2023) eine Frau mit dem Schrecken davon. Das berichtete die Polizei. Der Brand sei in einer unbewohnten Kellerwohnung eines Hauses an der Kasseler Straße ausgebrochen, so die Polizei. Laut Feuerwehrsprecher Philipp Vogeley waren zwei Räume betroffen.

Staufenberg: Feuer in Kellerwohnung in Uschlag

Die 75-jährige Bewohnerin des hauese sei durch Rauchmelder auf die Flammen aufmerksam geworden und haben sich an ihre Nachbarn gewandt. Diese riefen dann die Feuerwehr. Alarmiert wurden die Brandschützer gegen 0.30 Uhr. Als sie am Einsatzort eintrafen, schlugen bereits Flammen aus den Kellerfenstern und es habe eine starke Rauchentwicklung gegeben.



Die Feuerwehr musste in Uschlag am 16.08.2023 einen Kellerbrand löschen. Die Flammen hatten sich über zwei Räume ausgebreitet. © Feuerwehr Staufenberg

Laut Vogeley gingen insgesamt fünf Trupps unter Atemschutz gegen das Feuer vor. Der Einsatz dauerte etwa drei Stunden. Im Einsatz waren Feuerwehrkräfte der Staufenberger Löschzüge Süd und Ost sowie die Brandschützer aus Sichelnstein. Hinzu kamen noch Kräfte von Polizei, Rettungsdienst und Energieversorger, sodass laut Vogeley etwa 60 Einsatzkräfte in Uschlag vor Ort waren.



Die Brandursache ist laut Polizei noch unklar, die Ermittlungen dauern an. Der Schaden an dem Wohnhaus belaufe sich laut ersten Schätzungen auf 25 000 Euro. (Jens Döll)

60 Einsatzkräfte der Staufenberger Feuerwehren, des Rettungsdienstes, der Polizei und des Netzanbieters waren in Uschlag vor Ort. © Feuerwehr Staufenberg