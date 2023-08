Kirmes in Lutterberg mit Festumzug und Party im Zelt

Von: Silke Kuri

Starkes Kirmesteam: Mit schwenkender Fahne in Trachten gekleidet, grüßte das Festkomitee ihre Besucher am Straßenrand am Samstag in Lutterberg. © Silke Kuri

Nach 14 Jahren Pause wurde in Lutterberg (Staufenberg) wieder gefeiert. Am Samstag stand ein Festumzug auf dem Programm, an dem zahlreiche Fußgruppen und Wagen teilnahmen.

Lutterberg – Lange hatten die Lutterberger auf dieses Wochenende hin gefiebert. Nach fünf Jahren Planung inklusive Verschiebung war es jetzt am Wochenende endlich so weit: Kirmes im Festzelt mit großem Festumzug als Höhepunkt am Samstag (26.08.2023) in Lutterberg (Gemeinde Staufenberg).

Staufenberg: Kirmes in Lutterberg

Mit großer Fahne vorweg geschwenkt, setzte sich der Kirmesumzug an der Straße Hinter den Höfen in Bewegung, zog sich am Dorfplatz vorbei der Länge nach durch den Ort und wieder zurück. Mit dabei die traditionell aus Stroh gebundene Kirmeskrone auf einem Treckergespann. Musikalisch begleitet wurde der Zug von den „Red Stars“, dem Drum and Bugle Corps aus Hann. Münden, die nicht nur gute Laune spielten, sondern mit ihrer Show auch zeigten.

30 Gruppen aus dem Obergericht hatten sich auf den Weg gemacht, Trachten und Kostümierungen aufpoliert, Motivwagen geschmückt, um mitzufeiern. „50 Jahre Staufenberg“ lautete das Motto, das auf vielen Wagen zu sehen war. Ohne die Feuerwehren geht nichts: „Immer ganz vorne dabei. Früher, Heute und Zukünftig,“ so die Botschaft und Tenor aller Wehren, die zahlreich aus den Orten vertreten waren. Die Sportfrauen des TSV Lutterberg hatten in Flowerpower-Kostümen für gute Laune gesorgt, ähnlich die Ortsgruppe Uschlag/Dahlheim, die von einem mit Prilblumen geschmückten Wagen grüßten.

Wagen und Fußgruppen aus dem egsamten „Obergericht“

Der Reit- und Fahrverein Sichelnstein hatte die Einhörner auf dem Kirmeswagen gesattelt. Der Trecker-Stammtisch Escherode holte seine Oldtimer aus den Scheunen und zeigte seine Schmuckstücke mit Dieselgeruch und Seifenblasen. Der ECV Escherode war mit seinem Prinzenpaar in luftiger Höhe angerückt und wagte den Blick in die Glaskugel: „2024 wird unser Jahr, der ECV ist wieder da.“ Werbung in eigener Sache machten auch die Handballer vom HSC und grüßten mit Blick auf ihre 75-Jahrfeier im nächsten Jahr: „Die Honnewoiler Handballer grüßen alle Lutterberger Omadenköppe“.

Popcorn und Kamelle am Wegesrand in Lutterberg

Viele Anwohner und Besucher hatten es sich in ihren Vorgärten gemütlich gemacht, um den Festumzug anzuschauen und mitzufeiern. Hier und da gab’s neben Popcorn und Kamelle ein Schnäpschen oder Bier am Wegesrand einzusammeln.

Schlussbild vom Kirmesumzug waren Hänsel und Gretel, ein tanzenden Puppenpaar gezogen auf einem Holzwagenrad. Traditionell gehört dieses Paar ans Ende wie die Kirmeskrone auf dem Erntewagen an den Anfang. Symbolisch stehen die Figuren als Apell für „Rückt zusammen, tanzt miteinander und habt Spaß“.

Party im festzelt mit Discoabend und Frühschoppen

Dieses Motto ließen sich viele der Gäste gefallen und feierten im Festzelt vor der Sporthalle weiter. Seit Freitag wurde beginnend mit einer Kinderdisco und anschließendem Discoabend gefeiert. Der Samstag war mit Tanz für Jung und Alt ebenso ausverkauft wie der Vorabend. Mit einem Sonntagsfrühschoppen endete das Kirmesfest am Sonntag. Eine Veranstaltung, die das Kirmesteam bestehend aus 26 Frauen und Männern in Eigenregie ohne Festwirt geschultert hatte, allen voran Kirmesvater René „Hoschi“ Brettschneider. (Silke Kuri)

