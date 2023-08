Lindenfest in Nienhagen unter dem Motto „Spiel und Spaß für Groß und Klein“

Von: Jens Döll

Teilen

Werbung am Ortseingang: Maike Wiemer (links) und Lisa Kaufmann vom Festausschuss des Lindenfestes. © jens döll

Nienhagen feiert am Samstag wieder das Lindenfest unter dem Motto „Spiel und Spaß für Groß und Klein“. Dabei wird auch der Ehrenamtspreis der Gemeinde Staufenberg, der Gollong-Preis verliehen.

Nienhagen – „Spiel und Spaß für Groß und Klein“ ist das Motto des diesjährigen Lindefestes in Nienhagen. Dieses wird am Samstag, 02.09.2023, stattfinden. Gefeiert wird in diesem Jahr an der Dorfgemeinschaftsanlage (DGA) am Ortsrand. „Dieses Mal soll das Spielen im Mittelpunkt stehen“, sagt Lisa Kaufmann vom siebenköpfigen Festausschuss des Lindenfestes.

Staufenberg: Lindenfest in Nienhagen

Für Kinder ab vier Jahren wird einen „Bauernolympiade“ mit acht Stationen vorbereitet. Diese Stationen sind zum Beispiel Hufeisen- und Dosenwerfen und „Shaun das Schaf hüten“. Dabei werden Ballons als Schafe „verkleidet“ und die Teilnehmer müssen sie mit einer gerollten Zeitung in den „Stall“ treiben, erklärt Maike Wiemer vom Orga-Team. Die Kinder bekommen Laufzettel und wenn alle Aufgaben gemeistert sind, gibt es einen Preis. Um 14 Uhr startet die Olympiade. Auch eine Hüpfburg wartet auf die Besucher.

Zudem soll es ein „Bubble-Soccer-Turnier“ geben. Dabei tragen die Teilnehmer runde, gepolsterte Anzüge, ähnlicher einer Blase (englisch: Bubble) und spielen gegeneinander Fußball. Von 14 bis 16 Uhr findet das Turnier der bis 16-Jährigen statt, von 16 bis 18 Uhr das Turnier der ab 16-Jährigen. „Wir suchen noch Teilnehmer“, berichtet Kaufmann. Anmeldungen sind noch möglich. Pro Team sind es fünf Spieler, die Teilnahme kostet zwei Euro pro Spieler. Wer lieber Musik hören mag, statt zu spielen, kommt abends auf seine Kosten.

Musik , Spiele und Preisverleihung

Ab 19 Uhr spielt die Band „Why Not Acoustic“ querbeet Musik. Beginnen wird das Lindenfest am Samstagmittag mit einem Gottesdienst in der Nienhäger Elisabeth-Kirche ab 12 Uhr. Dort wird dann auch der Gollong-Preis für ehrenamtliches Engagement in der Gemeinde Staufenberg verliehen. Im vergangenen Jahr wurde er an die ehrenamtlichen Fahrer des Gemeindebusses verliehen, im Jahr 2021 an die Jugendfeuerwehr Nienhagen. Der Preis ist mit 500 Euro dotiert. Das Künstlerehepaar Christian (1901 bis 1988) und Erika Gollong (1901 bis 1994), das in Nienhagen lebte, hatte in seinem Testament sein Vermögen der Gemeinde Staufenberg vermacht, mit der Auflage, jedes Jahr eine Person, einen Verein oder eine Einrichtung aus der Gemeinde für ehrenamtliches Engagement auszuzeichnen.

An der DGA wird es Kuchen geben, ebenso Gegrilltes und Pilzpfanne. Organisiert wird das Fest von einem Festausschuss und mit Hilfe der örtlichen Vereine. (Jens Döll)

Mitspieler gesucht Anmeldungen fürs Bubble-Soccer-Turnier bei Tamara Landefeld, Tel.: 0 15 75/7 84 86 88