Mietgarten-Projekt: Familie Siebert teilt Bio-Acker mit Mietgärtnern in Staufenberg

Seit Kurzem gibt es in Landwehrhagen (Staufenberg) Mietgärten. Familie Siebert übergibt nun vier Parzellen ihres Bio-Ackers für ein Mietgarten-Projekt.

Landwehrhagen – Das Gemüse für den täglichen Verzehr selbst einpflanzen, sich regelmäßig um die heranwachsenden Keimlinge kümmern, beim Gedeihen zuschauen und am Ende die prächtigen Bio-Früchte ernten – Den Wunsch nach einem eigenen Gemüseanbau teilen viele. Doch wo soll man da ohne Erfahrung überhaupt anfangen? Den Traum vom Selbstversorgen machen Christa und Manfred Siebert seit diesem Jahr für jeden Laien möglich.

Am ersten Mai hat das Ehepaar auf seinem zertifizierten Bio-Acker am Ortsausgang von Landwehrhagen vier Parzellen an ihre neuen Besitzer übergeben. Seitdem hegen und pflegen die Mietgärtner regelmäßig ihre Schützlinge, konnten sich bereits über die ersten aus Radieschen, Spinat und Salat bestehenden Ernten freuen und wollen auf ihre Gärten auch in Zukunft nicht mehr verzichten.

Erfolgreicher Start: Christa Siebert (von links), Peter Grönecke, Karin Grönecke und Manfred Siebert freuen sich über das Mietgarten-Projekt. © Adriana Strehl

„Die Idee mit der Kleingärtnerei hatten wir schon ganz am Anfang“, erinnert sich Christa Siebert. „Wir wollten immer schon diesen schönen Ort mit anderen teilen und genießen“. Seit 2016 betreibt das Ehepaar die etwa ein Hektar große Fläche mit idyllischem Ausblick auf die Kasseler Berglandschaft für den Direktverkauf von Obst und Gemüse nach ökologischen Richtlinien. Nach verschiedenen Projekten wie der Ausweitung des Erdbeeranbaus, der jeden Sommer eifrige Pflücker auf den Acker lockt, kehren die Landwehrhäger jetzt zu ihrer Ursprungsidee zurück und geben 50 Quadratmeter je Parzelle an Interessierte aus der Region ab.

Tatkräftige Gartenpflege: Mindestens alle zwei Tage kommt Karin Grönecke aus Kassel nach Landwehrhagen, um ihre Parzelle auf Vordermann zu bringen. © Adriana Strehl

Mietgärten in Staufenberg: Sieberts stehen Hobby-Gärtnern beratend zur Seite

Viel zu sehen gab es bei der Beet-Übergabe am Ersten Mai noch nicht. Zwei Monate später erstrecken sich grün sprießende Reihen über das Land. Zwei Drittel der Fläche wurden vorher von Manfred Siebert mit Möhren, Steckzwiebeln, Schnittsalat, Spinat, rote Beete und Mangold eingesät. Die zur freien Verfügung stehende Restfläche haben die Mietgärtner meist mit Tomaten, Paprika, Gurken, Radieschen und Salaten bepflanzt. „Als zertifizierter Bio-Betrieb haben wir darauf hingewiesen, dass nur Bio-Saatgut und Pflanzen aus zertifiziertem Anbau verwendet werden dürfen“, unterstreicht der diplomierte Agraringenieur.

Da die Sieberts den Hobby-Gärtnern während der ganzen Gartensaison beratend zur Seite stünden, könne man die Parzellen ohne jegliche Vorkenntnisse übernehmen. Vorgezogene Jungpflanzen und Saatgut sind auf Wunsch bei ihnen zu erwerben. Für Gießwasser, Kompost, Mulch und Stroh zur Erhaltung der Bodenfeuchtigkeit ist ebenfalls gesorgt. Gartengeräte und Schuhwerk können in einem dafür vorgesehenen Wagen untergebracht werden.

Alles, was das Gärtnerherz begehrt: Birgit Henne aus Sichelnstein ist froh über die Anleitung und die von den Sieberts zur Verfügung gestellten Hilfsmittel. © Adriana Strehl

Für die Anleitung durch die Sieberts sind die in Staufenberg, Nieste und Kassel lebenden Mietgärtnern dankbar. „Der Tipp mit dem Stroh war völlig neu für uns“, sagt Peter Grönecke, der die Parzelle gemeinsam mit Karin Grönecke betreibt. „Das ist das Positive, dass man hier an die Hand genommen wird“, fügt er hinzu. Dass sich Manfred Siebert meistens selbst den ganzen Tag auf dem Acker aufhält, kommt der Mietgärtnerin Birgit Henne aus Sichelnstein zugute. Als sie einmal Probleme beim Einpflanzen von Jungpflanzen hatte, stand der Experte mit Rat zur Seite.

Mietgarten-Projekt: Staufenberger, Leute aus Kassel und Niestetal sind dabei

Einig sind sich die befragten Mieter auch über die Qualität der Ernten. Ihr selbst gezogenes Gemüse finde Karin Grönecke weitaus besser als das aus dem Supermarkt. „Der Geschmack ist ganz anders. Nichts kommt dagegen an“, bekräftigt sie. Dafür nehme die in Kassel lebende Familie auch gerne alle zwei Tage den Weg nach Landwehrhagen auf sich. „Auch wenn es Arbeit ist, ist es schön, für zwei Stunden mal aus der Stadt herauszukommen“, sagt Peter Grönecke.

Trotz des trockenen Wetters gedeihen die grünen Reihen. © Adriana Strehl

In der nächsten Saison wollen Familie Grönecke und Birgit Henne wieder beim Mietflächen-Projekt zuschlagen. Aufgrund der guten Erfahrungen wollen die Sieberts weiteren Mietgärtnern den Anbau regionaler und saisonaler Lebensmittel ermöglichen und 2024 insgesamt zehn Parzellen anbieten. „Wir freuen uns sehr, wenn von unserem Angebot auch Familien mit Kindern Gebrauch machen, deren Zukunft wir mit klimaschonendem Verhalten schützen können“, so Manfred Siebert. (Adriana Strehl)

Kontakt: Tel. 01 60/96 78 35 78, helianthus.bio. Anfragen an mietgarten@helianthus.bio