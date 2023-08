Traumhaus in Escherode gebaut -Fernsehteam dreht Dokumentation

Von: Jens Döll

Es ist noch einiges zu tun: Julia Rother mit Emil und Sven Salomon vor der Haustüre. © Jens Döll

Bauen stellt viele Familie vor Herausforderungen. So auch Julia Rother und Sven Salomon, die in Escherode ihr Traumhaus haben bauen lassen. Sogar ein TV-Team war dabei, die Dokumentation ist online abrufbar.

Escherode – Ihr Traumhaus haben sich Julia Rother und Sven Salomon in Escherode (Gemeinde Staufenberg) bauen lassen. Auf einem Hanggrundstück mit Wald thront der Bau. Eine große Metall-Glasfassade gibt den Blick auf die Natur frei. Das Innere ist stilvoll, aber auch schlicht gehalten. Sichtbetonwände herrschen vor. Eine frei schwebende Holztreppe führt in das Obergeschoss.

Ausblick: Auch vom Flur im ersten Stock kann man durch die große Glasfassade in die Natur schauen. © Julia Rother

„Wir sind durch ein Baulückenkataster der Gemeinde Staufenberg auf das Grundstück aufmerksam geworden“, berichtet Sven Salomon. Er ist ein „echter Kasseläner“, seine Freundin Julia Rother stammt aus der Löwenstadt Braunschweig. „Wir wollten nicht in die Stadt“, sagen die beiden. Auch ein Neubaugebiet sei nicht infrage gekommen. Daher sei ihre Wahl auf den Staufenberger Ortsteil gefallen. Zu ihrem Grundstück gehören fast 5000 Quadratmeter Wald.

Staufenberg: Grundstück in Escherode war „Sechser im Lotto“

„Das Baugrundstück ist wie ein Sechser im Lotto“, sagt Rother, die im Bankensektor arbeitet. „Wir haben uns viele Musterhäuser in Katalogen angeschaut, es war aber nichts dabei“, so Rother. Bei dem Architektenbüro K2 in Bovenden-Eddigehausen wurden sie fündig. Es habe direkt gepasst. Die Planung und den Austausch mit Architektin Irmgart Kösters beschreiben die beiden 38-Jährigen als sehr gewinnbringend.

Sichtbeton, schwebende Treppe und eine umfunktionierte Werkbank: Die offene Küche im Haus von Julia Rother und Sven Salomon bietet viele Details. © Julia Rother

„Die Sichtbetonwand war ihre Idee“, so Rother. Besonders überzeugt habe das Paar die vielen Details, die in die Planung eingeflossen sind. „Das Haus soll sich in die Umgebung einfügen, es soll nicht wie ein Fremdkörper wirken“, berichtet Sven Salomon über die Prämisse der Architektin. Die Neigung des Daches passe sich der Neigung des Grundstücks an. Auch seien Fenster so angeordnet, dass man von der Straße durch das Haus durchschauen kann. Die Glasfassade sei Sven Salomons Idee gewesen, beruflich hat der Bauingenieur mit solchen Fassaden zu tun. Wobei: Ursprünglich sollte die Fassade aus Holz bestehen, es habe sich aber keine Firma dafür gefunden. Allgemein haben die Lieferengpässe und die Materialknappheit den beiden Bauherren zu schaffen gemacht. So entschieden sie sich, mit viel Eigenleitung, für die Anfertigung einer Stahl-Glas-Konstruktion.

Ideen entstanden im Dialog mit der Architektin

Baubeginn war Mitte Juni 2021. Damals war Sohn Emil gerade 14 Tage alt. Eine Bodenplatte wurde gegossen. „Am Anfang lief alles rund“, so Julia Rother. Dann kam eine Verzögerung nach der anderen.

Über die vielen Verzögerungen sagt Sven Salomon: „Ich habe es entspannt gesehen, ich kenne es so aus dem Bauwesen.“ Das Gute sei, dass beide aufgrund ihrer Wohnsituation nicht unter Druck standen. Sehr geholfen bei den verschiedenen Entscheidungen im Bauprozess habe ihnen der Dialog mit Architektin Kösters. „Wir hatten alle eine klare Vorstellung der Innenausstattung und haben uns ergänzt.“ So beispielsweise mit der schwebenden Treppe, die extra von einem Tischlermeister im Eichsfeld angefertigt wurde.

Ein weiterer „Augenschmaus“ ist die Arbeitsplatte in der Küche. Diese besteht aus einer alten Werkbank. „Mit dieser Werkbank hat mein Urgroßvater seinen Betrieb in Kassel gegründet“, berichtet Salomon. Die Platte wurde aufgearbeitet und in der schwarzen, offenen Küche verbaut.

Doku über den Hausbau gedreht - Online abrufbar

Seit November 2022 wohnen sie nun in ihrem Traumhaus, Weihnachten konnte schon zusammen mit viel Familie in Escherode gefeiert werden. Natürlich müssen noch viele Arbeiten getätigt werden. Gerade ist der Unterputz auf die Fassade gekommen. Auch eine Terrasse soll noch entstehen, aber dies sei ein Projekt für 2024. In Escherode fühlt sich die Familie sehr gut aufgenommen. „Die Leute sind sehr offen und sind schnell mit uns in Kontakt gekommen“, so das Paar.

Das offene Wohnzimmer im Escheröder Haus. An der Wand sind Akustikpaneele angebracht. Ein Holzofen sorgt dafür, dass es im Winter mollig warm ist. © Julia Rother

Die beiden 38-Jährigen wurden dabei von einem Kamerateam des Norddeutschen Rundfunks (NDR) bei dem Bau für die Reihe „Traumhäuser im Norden“ begleitet. Den Kontakt habe Architektin Kösters vermittelt. „Wir haben erst pro und kontra abgewogen und dann dem Dreh zugestimmt“, so Rother. Insgesamt an zehn Drehtagen war ein kleines Team des NDR vor Ort.

Die Reportage wurde am 14.08.2023 ausgestrahlt und ist in der ARD-Mediathek abrufbar. Zudem betreibt Julia Rother unter dem Namen haus_mit.ausblick auf Instagram ein Bautagebuch. (Jens Döll)