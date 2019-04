Baugebiet in Uschlag nimmt erste Hürden

Der Ortsrat von Uschlag sowie der Bauausschuss des Staufenberger Gemeinderates haben grünes Licht für den Planungsbeginn für das neue Baugebiet in dem Staufenberg Ortsteil gegeben.

Einstimmig stimmten die beiden Gremien während ihrer jüngsten Sitzungen der Änderung des Flächennutzungsplanes und der Aufstellung des Bebauungsplanes zu.

Gibt auch der Rat seine Zustimmung, können die Planungen für einen Vorentwurf beginnen, danach folgt auch eine öffentliche Auslegung mit Beteiligung der Öffentlichkeit.

Wie berichtet sollen zwischen dem Friedhof und dem alten Ortskern in einem ersten Bauabschnitt auf einem rund 22 000 Quadratmeter großen Areal 24 Bauplätze in einer Größe zwischen rund 650 und 800 bis 850 Quadratmetern entstehen. Erschlossen werden soll das neue Baugebiet von der Mündener Straße aus. Nach Angaben von Staufenbergs Bürgermeister Bernd Grebenstein gebe schon eine längere Interessentenliste.

Für das Vorhaben ist nach Angaben der Verwaltung aber ein Flächenausgleich notwendig. Das heißt, dass andere bisher im Flächennutzungsplan der Gemeinde als Bauland vorgesehene Flächen gestrichen werden.

Dies soll, so die Verwaltung in ihrer Beschlussvorlage für die Ratsmitglieder, vorrangig in Uschlag geschehen. Aber im Blick sind auch Flächen in Benterode, Escherode, Nienhagen und Sichelnstein sowie in Landwehrhagen. Noch sei aber nicht klar, in welcher Größenordnung Flächen benötigt würden. Joachim Beisheim, Ratsmitglied der Grünen, regte an, dass die Ortsräte der Dörfer mit den benötigten Ausgleichsflächen an den weiteren Beratungen beteiligt werden.

Weitere Informationen zu dem Baugebiet finden sich auf der Homepage der Gemeinde Staufenberg im Ratsinformationssystem.