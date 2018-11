Ein Hoch auf Uschlag: Freizeitkomponist schrieb Heimatlied

Im Einsatz für Staufenberg: Holger Schäfer arbeitet beim Staufenberger Gemeindeservice und dichtet nebenbei Lieder auf seine Wahlheimat. Und wenn er keine Gitarre zur Hand hat, singt er auch mal frei mit dem Rechen, wie hier im Dienst am Mühlenbrunnen in Uschlag.

Uschlag. Spätestens jetzt hat sich Holger Schäfer (54) den Titel des Barden von Staufenberg verdient. Nach der Hymne für Dahlheim zur 700-Jahr-Feier des Dorfes hat er nun auch ein Lied für Uschlag, Dahlheims Nachbarort komponiert, der im kommenden Jahr sein 1000-jähriges Bestehen feiert.

Und so beginnt der Bilderreigen im Video zu seinem Geburtstagslied auch mit einem Feuerwerk. Es ist ein Hoch auf Uschlag, aus der Sicht eines Menschen, der in dem Dorf geboren und aufgewachsen ist und dort auch bleiben will, „egal, was andere sagen“, heißt es in seinem Stück.

Holger Schäfer stammt nicht aus Uschlag. Geboren in Düsseldorf und aufgewachsen in Nordhessen, lebt er seit 2012 mit seiner Frau Manuela in Dahlheim, in einem kleinen Haus an der Escheröder Straße.

Aber mittlerweile sei Staufenberg zu seiner Heimat geworden, dort fühle er sich wohl. Denn Heimat sei für ihn da, so singt Schäfer in seiner Dahlheim-Hymne, „wo ich willkommen bin, wo man offen mir begegnet und die Menschen freundlich sind.“

Er sei inzwischen einer „von hier“, sagt Schäfer. Das kommt vielleicht auch daher, dass er nicht nur in Staufenberg wohnt, sondern auch dort arbeitet. Er ist beim Staufenberger Gemeindeservice angestellt und dort mitzuständig für die Grünflächenpflege. So kommt er in den Dörfern der Obergerichts viel herum, spricht mit den Menschen, hört, was sie freut und was sie ärgert. Und das inspiriere ihn zu seinen Liedern.

„Ich verarbeite, was ich erlebe“, sagt Schäfer. Die Lieder für Dahlheim und Uschlag, aufgenommen in einem professionellen Tonstudio, hat er bei Youtube veröffentlicht, weitere Staufenberg-Lieder sollen demnächst auf seiner Facebook-Seite zu hören sein. Schäfer macht seit Jahren Country-Musik, spielt Keyboard und Gitarre. Und auch für Freunde und seine Familie, er hat vier erwachsene Töchter und ist achtfacher Opa, hat er schon Lieder komponiert. So findet sich bei Youtube auch ein warmherziges Stück, das er zur Geburt seiner Enkeltochter Emma 2016 geschrieben hat.

Auch wenn Schäfer ein großer Western- und Country-Fan ist und Heimatlieder schreibt, hört er Musik aller Stilrichtungen. „Es muss mir nur gefallen“, sagt er. Und dazu gehören auch Stücke der Hard-Rock-Band AC/DC.

Auf der Facebook-Seite 1000 Jahre Uschlag hat sein Jubiläumssong bereits über 2700 Aufrufe, bei Youtube etwas über 1000. Seit Anfang November steht es dort unter https://zu.hna.de/lied2211

unter dem Suchtitel „Holger Schäfer Staufenberg Uschlag“

Hintergrund

Das Uschlag-Lied

1000 Jahre ist der Ort jetzt alt, und seine Mühlen drehen sich lange schon nicht mehr. Die Zeit der Leinenweberei ist lang vorbei, doch deine Menschen bleiben dir stets treu.

Staufenberg Uschlag meine Heimat, hier wuchs ich auf, bin ich geboren, egal was andere sagen, ich bleib für immer hier, weil ich so gerne in Uschlag bin.

Ich sehe dort den kleinen Kindergarten, die Schule, auf die ich auch selber ging, auf Freunde brauch’ ich hier nicht lang zu warten, weil ich mit ihnen hier groß geworden bin. Staufenberg Uschlag meine Heimat, hier wuchs ich auf, bin ich geboren, egal was andere sagen, ich bleibe für immer hier, weil ich so gerne in Uschlag bin.