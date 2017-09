Das Musical "Mönsch Martin" wird noch zwei Mal im Altkreis Münden gezeigt

Landwehrhagen /Hann. Münden. Die Premiere des Musicals „Mönsch Martin“ im Juni war ein voller Erfolg. Für alle, die das verpasst haben, gibt es noch zwei Chancen.

Die Markuskirche in Scheden war bei der Premiere voll, und die überwiegend jugendlichen Darsteller erhielten am Ende reichlich Applaus von den Zuhörern.

Die Teilnehmer des Projekts des Evangelisch-Lutherischen Kirchenkreises Hann. Münden werden das Stück im Reformationsjahr am Sonntag, 24. September, ab 19 Uhr in der St. Petruskirche in Landwehrhagen aufführen. Die letzte Vorstellung wird am Reformationstag, 31. Oktober, um 19 Uhr in der St. Blasiuskirche in Hann. Münden gespielt.

Kreiskantorin Gabriele Renneberg präsentiert zusammen mit Kirchenkreisjugenddiakonin Christine Döhling und über 30 Teilnehmern ein ganz besonderes Bühnenstück. Ein Jugendchor, bestehend aus 21 Mädchen und Jungen zwischen zehn und 21 Jahren, erzählt singend aus dem Leben von Martin Luther. Begleitet wird der Chor von einer achtköpfigen Band.

Es sind alles Mitglieder aus dem Kirchenkreis Münden, die bereits vor über einem Jahr zum ersten Mal zusammen gekommen sind und mit den Proben für das Musical begonnen haben.

Gespielt wird auf einer großen Bühne, es gibt aufwändige Kostüme und Kulissen sowie professionelle Ton- und Lichttechnik. Nach dem großen Erfolg der Premiere ist das Lampenfieber nicht mehr ganz so groß und alle freuen sich auf weitere Vorstellungungen.

Kartenvorverkauf

Karten für die Vorstellung in Landwehrhagen gibt es im Vorverkauf in Landwehrhagen beim Papier- und Hobbyeck , Raiffeisenstraße 2, und in der Poststelle im Rewe-Markt, Hannoversche Straße 45. Der Eintritt kostet für Erwachsene fünf Euro, Kinder zahlen zwei. Weitere Infos zu dem Musical gibt es hier.