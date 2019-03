Von Breakdance bis Theater: Schüler tanzten durch Projektwoche

Breakdance, Tanztheater, Modern Dance und Akrobatik: Eine ganze Woche lang drehte sich alles an der Hermann-Gmeiner-Grundschule in Landwehrhagen um die Themen, Tanz, Bewegung und Kreativität.

Landwehrhagen – Bei einer großen Präsentation zeigten die Kinder schließlich ihren Familien und Freunden die Ergebnisse der intensiven Projektwoche.

Zusammen mit den vier Trainern vom Kulturzentrum Musa in Göttingen, Cengiz Özdemir, Marianne Piet, Vera Christina Aehle und Andreas Pudelko, lernten 120 Schüler eine ganze Woche lang verschiedene Tanzstile kennen, beschäftigten sich mit Bewegung, Choreografien und Musik. Bunt gemischt in sechs Gruppen entwickelten die Schüler Präsentationen, die sie am Ende der Woche stolz in der Turnhalle zeigten.

Den Anfang machten die ersten und zweiten Klassen, sie zeigten unter der Leitung von Marianne Piet, die auch die organisatorische Leiterin des Tanzprojekts war, Elemente aus dem Modern Dance.

Weiter ging es mit einer coolen Jungs-Truppe, die von Cengiz Özdemir eine ganze Reihe „Breakdance-Moves“ gelernt hatte und diese dem Publikum mit besonders viel Selbstbewusstsein souverän präsentierte. Einige der Schüler zeigten sich beim Tanzprojekt von einer ganz neuen Seite und entdeckten im Training Talente, die sie bisher noch gar nicht kannten. Durch diese Art von Tanzprojekt bekommen auch Schüler, denen es nicht immer leicht fällt dem Unterricht zu folgen, Chancen auf Erfolgserlebnisse, was wiederum ihr Selbstvertrauen steigert und ihnen neue Motivation schenkt.

Zusammen mit Vera Christina Aehle hatten Schüler der ersten und zweiten Klassen ein Tanztheater einstudiert und schafften es nur durch Bewegungen und Melodien eine ganze Geschichte zu erzählen.

Farbenfroh wurde es beim Programmpunkt Akrobatik, die Mädchen und Jungen zeigten komplizierte Bewegungsabläufe, unterstützt von bunten Tüchern, die sie anmutig durch die Luft fliegen ließen. Nach der Tanzpräsentation in der Turnhalle ging es im Schulgebäude weiter. Die Kinder zeigten, womit sie sich neben dem Tanzen während der Projektwoche beschäftigt hatten.

Im Klassenverband bastelten sie Musikinstrumente, es wurden Trommeln aus Tontöpfen hergestellt und Regenmacher aus Papprollen. Eine Klasse lernte die Grundlagen der Ersten-Hilfe kennen, eine andere zog kunstvolle Kerzen, die sie am Freitagnachmittag verkaufte. Um das Catering kümmerten sich bereits zum zweiten Mal die vierten Klassen. Sie verkauften Kuchen, Waffeln und Getränke an die Besucher, gesponsert von den Eltern.