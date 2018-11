Mehrere Verletzte bei Brand in Escherode: Ein Bewohner weckte den Rest

Bei einem Zimmerbrand in Escherode (Kreis Hann. Münden) sind am Sonntagmorgen mehrere Personen verletzt worden.

Nach Angaben der Staufenberger Feuerwehr brach das Feuer am Sonntag gegen 4.30 Uhr im Erdgeschoss eines Hauses im Kastanienweg in Escherode aus.

Als die Feuerwehr eintraf stand der Raum bereits in Flammen, das Treppenhaus des zweigeschossigen Hauses war so stark verraucht, dass vier Bewohner über Steckleitern gerettet werden mussten. Sie erlitten leichte Verletzungen. Eine fünfte Person, die das Feuer bemerkte hatte, kam mit schweren Brandverletzungen ins Krankenhaus. „Der Bewohner hatte den Brand entdeckt und anschließend den Rest des Hauses geweckt“, so die Feuerwehr.

Feuer in Escherode: Feuerwehr zwei Stunden im Einsatz

80 Kräfte der Ortsfeuerwehren Escherode, Dahlheim, Landwehrhagen, Lutterberg, Sichelnstein, Speele, Nienhagen und Uschlag sowie der Feuerwehr Nieste aus dem benachbarten Hessen waren über zwei Stunden im Einsatz.

Neben der Feuerwehr war auch ein Großaufgebot des Rettungsdienst und der Polizei vor Ort. Die Brandursache ist noch unklar.