Förderverein macht mit Pflanzaktionen auf das Arboretum Escherode aufmerksam

Ein Tulpenbaum als Wegweiser zum Arboretum in Escherode: Dr. Andreas Meier-Dinkel (rechts), Martina Winkler (Ortsrat, Mitte) und Stefan Müller pflanzten den Baum.

Einen Tulpenbaum für jeden Ort Staufenbergs – dieses Ziel hat sich der Förderverein Arboretum Habichtsborn gesetzt.

Mit jedem Baum möchte der Verein auf das Arboretum Habichtsborn in Escherode hinweisen und die Baumsammlung der früheren Forstlichen Versuchsanstalt in Escherode dadurch bekannter machen.

Das Blatt eines Tulpenbaums findet sich auch im Logo des Fördervereins Arboretum Habichtsborn wieder. Nachdem Spiekershausen bereits im Frühjahr zwei Bäume erhalten hat, pflanzte in Dahlheim Dr. Andreas Meier-Dinkel vom Arboretums-Verein gemeinsam mit dem Ortsrat jetzt einen weiteren dieser Tulpenbäume am Ortseingang, angrenzend an den Sportplatz.

Ein Hinweis, wie weit das Arboretum Habichtsborn von diesem Baum entfernt ist, soll nachträglich angebracht werden. Auch zu verstehen als Einladung, das Arboretum im benachbarten Escherode als Ausflugsziel aufzusuchen. Die Aktion in Dahlheim war der Auftakt für weitere Pflanzungen in diesem Herbst.

Bis 2005 diente das Arboretum den dort tätigen Forstleuten als Studienobjekt, um unter anderem Forstpflanzen und Fruchtstände anzuschauen und zu züchten. Neben heimischen Gehölzen wurden dort Baumarten aus aller Welt gepflanzt. Neben einem mächtigen, ungefähr 180 Jahre alten Tulpenbaum kann der Besucher etwa 1100 gekennzeichnete Bäume begutachten.

Heute hegt und pflegt der Förderverein Arboretum Habichtsborn diesen Wald, der auch die einst einzige Trinkwasserquelle des Dorfes, den Habichtsborn, beherbergt und der Eigentum der Niedersächsischen Landesforsten und der Lebens- und Arbeitsgemeinschaft Gastwerke ist.

Der Förderverein hält auf seiner Webseite Informationen zu seiner Arbeit und zum Arboretum bereit. Dort heißt es: Das Arboretum Habichtsborn liegt ca. 15 km östlich von Kassel in der Gemarkung Staufenberg, Ortsteil Escherode an der Forstamtsstraße.

Man erreicht es mit dem Auto, von der A7 kommend, BAB-Abfahrt Kassel-Nord durch Heiligenrode die L 3237 folgend hinter Uschlag die Abzweigung nach Nordosten über die Verbindungsstraße nach Escherode nehmen. Auf der Dorfstraße nach Osten (Hopbachstraße) und (Forstamtstraße) am Dorf-Ende nach Norden bis zur Kreuzung hinter der Revierförsterei Escherode letztes Haus links nach rechts dem Schild (Arboretum) folgen.

Mit öffentlichen Verkehrsmitteln: Haltestelle Kaufunger Waldstraße, Escherode.

Das Arboretum ist eine Sammlung von heimischen und fremdländischen Waldbäumen und Sträuchern, die von Forstleuten seit 1850 gepflanzt wurden. Es diente in der Vergangenheit den in unmittelbarer Nachbarschaft tätigen Forstleuten als Studienobjekt, Anschauungsmaterial, bei der Forstpflanzenzüchtung und allen Menschen des Ortes zur Erholung. Es beherbergt die einst einzige Trinkwasserquelle des Dorfes: den Habichtsborn.

+ Der Standort des Arboretums ins Escherode:

Die Einrichtung ist heute Eigentum der Niedersächsischen Landesforsten (Niedersächsisches Forstamt Münden) und der gASTWERKe e.V., wird betreut vom Förderverein Arboretum Habichtsborn e.V., bietet jährlich mindestens zwei geführte Exkursionen und auf Wunsch weitere Lehrwanderungen für Interessierte zu Fragen um Wald und Baum und steht jedermann offen.