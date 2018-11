Anwohner empört: Marode Ortsdurchfahrt soll Umleitungsstrecke werden

Für die Benteröder ist das Maß voll. 2019 soll ihre Ortsdurchfahrt Umleitungsstrecke werden, wegen einer Baustelle in Hessen. Die Straße sei zu eng und voller Schlaglöcher und müsste saniert werden.

„Wenn die Umleitung durch Benterode eingerichtet wird, bevor unsere Straße saniert wurde, können wir einpacken“, sagt Uwe Bischoff. Der frühere Ortsbürgermeister ist Mitinitiator einer Petition an den Niedersächsischen Landtag, mit der sich das Dorf gegen zusätzlichen Verkehr durch den Ort wehrt, über eine Straße, die seit Jahren sanierungsbedürftig ist und auf der wegen der vielen Schlaglöcher Tempo 30 gilt.

120 Benteröder, der Ort hat um die 650 Einwohner, haben die Petition unterschrieben, mit der das Dorf gegen eine geplante Umleitungsstrecke protestiert, wenn die hessische Straßen- und Verkehrsbehörde Hessen Mobil die Landesstraße 562 zwischen Sandershausen und dem Staufenberger Ortsteil Landwehrhagen saniert.

Das ist nach Angaben von Hessen Mobil für 2019 vorgesehen und dafür muss die Straße voll gesperrt werden. Als Umleitungsstrecke für den Regionalverkehr sei die Landesstraße 3237 nach Uschlag und im weiteren Verlauf die Landesstraße 533 durch Benterode nach Landwehrhagen vorgesehen.

Für die Benteröder ist das ein Desaster. Für 2020 ist die lang ersehnte Sanierung ihrer Ortsdurchfahrt endlich geplant, und nun sehen sie sich vorher möglicherweise über Monate mit zusätzlichem Verkehr konfrontiert, für den ihre Straße überhaupt nicht mehr geeignet sind. Einige Anwohner der Königstraße beklagen schon jetzt Risse an ihren Häusern, die sie auf die Erschütterungen durch den Schwerlastverkehr zurückführen, der regelmäßig durch den Ort rollt, wenn die Autobahn gesperrt ist. Die Straße ist zwar keine offizielle Umleitungsstrecke, aber die Navigationsgeräte weisen sie als Abkürzung aus.

„Wenn der Schwerverkehr durch Benterode fährt, wackeln bei uns im Wohnzimmer die Stühle“, sagt Peter Dorer, der kurz hinter dem Ortseingang wohnt. Die Wand seines Hauses sei gleich an mehreren Stellen gerissen. Notdürftig habe er die Risse geflickt, um zu vermeiden, dass Feuchtigkeit ins Haus eindringt. Durch die Umleitung befürchten er und andere Anwohner weitere Schäden. Dazu gehört auch Uwe Bischoff.

Aber es gibt noch einen weiteren Punkt, der die Benteröder veranlasst, so massiv gegen die Umleitungsstrecke zu protestieren. Es ist die Sicherheit ihrer Kinder, für die die Königstraße zugleich Schulweg ist. Auch darauf weisen sie in ihrer Petition hin.

In größeren Teilbereichen der Straße fehlten komplett die Gehwege, sodass Fußgänger auf der beengten Fahrbahn gehen müssten, heißt es dort. Bei einem Ortstermin mit dem SPD-Landtagsabgeordneten Gerd Hujahn übergaben sie ihm die Petition samt Unterschriften. Er will sie am Dienstag mit in den Landtag in Hannover nehmen und versprach, sich auch weiter darum zu kümmern.

Für viele Benteröder wird das kein großer Trost sein: Aber sollte die Autobahn im kommenden Jahr mal wieder gesperrt sein, führt zumindest die offizielle Umleitungsstrecke nach Kassel nicht durch Staufenberg, sondern über die Bundesstraße 496 durch Hann. Münden und über die Bundesstraße 3 durch das Fuldatal. Aber die Navigationsgeräte werden Benterode weiter im Blick haben.

