Staugefahr auf der A7 bei Lutterberg wegen Bauarbeiten

Hann. Münden/Lutterberg. Autofahrer müssen auf der Autobahn 7 zwischen Hann. Münden/Lutterberg und Kassel/Nord bis Samstag mit Verkehrsbehinderungen rechnen.

Seit Mittwoch wird auf diesem Streckenabschnitt bis zur Landesgrenze der Hauptfahrstreifen erneuert. Für den Verkehr in Fahrtrichtung Süden stehen nur zwei Fahrstreifen zur Verfügung. Es gilt eine Geschwindigkeitsbegrenzung von 60 km/h. Nach Angaben von Alexander Bruder von der Niedersächsischen Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr haben am heutigen Mittwoch die Fräsarbeiten begonnen, am Freitag werde der Asphalt aufgetragen, und am Samstagabend werde der Verkehr wieder frei fließen können.

Rubriklistenbild: © Ekkehard Maaß