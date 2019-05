Stephan Weil folgt Einladung zum 1000. Geburtstag von Uschlag

Angespanntes Zielen: Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil am Schießstand in Uschlag.

Er kam, sah und traf voll ins Schwarze. Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) schaute am Mittwochabend in Uschlag vorbei.

Das Dorf feiert in dieser Woche seinen 1000. Geburtstag mit einem großen Festprogramm. Gestern fanden beim Schützenverein Hubertus 1954 in der Dorfgemeinschaftsanlage das Volkskönigsschießen und die Schießwettbewerbe für den Mannschaftspokal im Rahmen der Jubiläumswoche statt.

Ohne lange zu zögern, folgte Stephan Weil der Einladung, daran teilzunehmen. Zusammen mit Uschlags Ortsbürgermeister Carsten Teller und dem SPD-Landtagsabgeordneten Gerd Hujahn bildet er eine Mannschaft, und der Ministerpräsident zeigte, dass er ein guter Schütze ist.

Der erste Wertungsschuss landet voll in der Zehn, auch die übrigen Ergebnisse konnten sich sehen lassen. Für den Titel des Volksschützenkönigs wird es aber wohl nicht reichen, das zeichnete sich schon am Abend ab, als Sebastian Wenzel, Schießsportleiter beim SV Hubertus, das Ergebnis für diesen Wettbewerb überprüfte.

Aber Stephan Weil nahm es gelassen, zur Ehrung am Sonntag hätte er sowieso nicht kommen können. Zudem sei er auch eher ein Mannschaftsspieler, sagte er. Wo sein Team gelandet ist, war noch nicht klar. Der Ministerpräsident hatte sichtlich Spaß in Uschlag.

Nicht nur auf dem Schießstand, sondern auch in dem Gastraum des Dorfgemeinschaftshauses, wo sich viele Uschlager eingefunden hatten, um ebenfalls zu schießen und auch den Regierungschef kennenzulernen. Stephan Weil machte es ihnen leicht. Er mischte sich gleich unter die Menschen, plauderte, hörte sich an, was sie ihm zu sagen hatten, und erfüllte jeden Fotowunsch.

Stephan Weil ist jemand, der auch den richtigen Ton findet. „Ihr seid der niedersächsische Vorposten“, sagte er lachend zu einer Gruppe am Tisch. Das hört man in Uschlag, Grenzdorf zu Hessen, gern.

Zum Bier ließ er sich dann eine Bockwurst mit Kartoffelsalat schmecken. Eine gute Stunde verbrachte er in Uschlag. Gegen 19.30 Uhr war er aus Kassel angekommen, dort hatte er an einer Wahlkampfveranstaltung der SPD zur Europawahl teilgenommen. Stephan Weil verzichtete auf eine Ansprache, das ließ mehr Zeit für Gespräche.

Seine Glückwünsche und die der Landesregierung hatte er dem Dorf bereits mit seinem Beitrag in der Festschrift überbracht. Der Festausschuss hatte ihn zum Kommers am Samstagabend eingeladen, aber das war aus terminlichen Gründen nicht möglich. Der Abend am Mittwoch entschädigte dafür sicherlich.