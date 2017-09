Süd-Kreuzung in Landwehrhagen: „Lärm ist unerträglich“

Landwehrhagen. Seit Jahren ist die marode Kreuzung am Südeingang von Landwehrhagen ein Ärgernis, aber die zuständige Landesverkehrsbehörde hat die für dieses Jahr zugesagte Erneuerung verschoben. Jetzt werden die Bürger aktiv.

Für Lydia Weber (73) war das Aufhängen der Plakate und Banner mit der Forderung an die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr, die marode Kreuzung am südlichen Ortseingang von Landwehrhagen sofort zu sanieren, nur der erste Schritt ihres Protests.

Jetzt will sie auch Unterschriften sammeln. Damit wird sich auch der Ortsrat in seiner Arbeitssitzung am kommenden Montag beschäftigen, der, so Landwehrhagens Ortsbürgermeisterin Ruth Tischer, hinter dieser Forderung stehe.

Auch sie moniert, dass nichts passiere, obwohl der Zustand der Kreuzung im Bereich Hannoversche Straße/Untere und Obere Dorfstraße der Verkehrsbehörde seit Jahren bekannt sei. Die für dieses Jahr zugesagten Sanierungsarbeiten hatte die für die Landesstraße zuständige Landesverkehrsbehörde in Bad Gandersheim im Mai abgesagt. Begründet hat die Behörde dies damit, das dafür im Haushalt das Geld fehle.

Staufenbergs Bürgermeister Bernd Grebenstein hat sich Mitte Juni in einem Schreiben an die Behörde gewandt und die Verschiebung der Sanierungsarbeiten kritisiert. „Die Geduld ist am Ende“, sagte Grebenstein gestern beim Aufhängen der Plakate. „Wir fordern, die Mängel endlich zu beseitigen, was seit vielen Jahren zugesagt wurde.“

Lydia Weber wurde auf das Problem aufmerksam, als sie in der Eisdiele in der Nähe der Kreuzung saß, und hörte, mit welchem Scheppern und Lärm Lkw über die Kreuzung fahren. Auf der Kreuzung haben sich im Bereich von mehreren Abwasserschächten im Laufe der Jahre Bodenwellen und Unebenheiten gebildet.

Und wenn die Autobahn 7 gesperrt sei und viele Lkw die Umleitungsstrecke durch Landwehrhagen nutzen, sei es besonders schlimm, sagt Helmut Nietmann (82), der nahe der Kreuzung an der Unteren Dorfstraße wohnt. „Das ist unerträglich und unzumutbar“, so Katja Dienelt (43). Sie wohnt in einem Haus direkt an der Kreuzung. Beide waren gestern auch bei der Plakataktion an der Kreuzung dabei.

Lydia Weber war es wichtig, mit ihrer Aktion auf dieses Problem noch im laufenden Bundestags- und Landtagswahlkampf aufmerksam zu machen. Sie hofft auf politische Unterstützung der Kandidaten.