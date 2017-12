Trotz Weihnachtsgeschäft: Kein Paket-Ärger in Südniedersachsen

Paketzentrum Lutterberg: Leiter Ingo Knatz erklärt, dass es in Südniedersachsen bei der Zustellung nicht die Probleme wie in Kassel gibt.

Lutterberg. Das Paketzentrum in Lutterberg läuft derzeit unter Volllast. Das ist in der Weihnachtszeit normal, sagt Ingo Knatz, Leiter des DHL-Paketzentrums unweit der Autobahn 7.

Die Kapazitätsgrenze von 32.000 Paketen und Päckchen, die in jeder Stunde bei optimalen Bedingungen abgefertigt werden können, sei erreicht. Mehr geht nicht, eine Steigerung ist in Lutterberg nicht mehr möglich.

Die Probleme der verzögerten Paketzustellung, die es derzeit in Kassel gibt, seien in Südniedersachsen kein Thema. „Sehr viele Pakete kommen auch in der Weihnachtszeit normal an, aber es kommt vereinzelt natürlich auch vor, dass Pakete zwei, drei Tage länger unterwegs sind“, so Knatz. Die Tätigkeit im Paketzentrum während der Weihnachtszeit sei eine Arbeit im Ausnahmezustand. Statt der üblichen zwei Schichten müssen die Mitarbeiter nun drei Schichten bewältigen. Das ist nun ein Rund-um-die-Uhr-Geschäft. Weit über 500.000 Sendungen werden jeden Tag bearbeitet.

„Ärgerlich ist“, sagt Knatz, „dass der Weg des Paketes, der im Internet zu verfolgen ist, die Strecke vom Paketzentrum in Lutterberg bis zum Auslieferungsdepot nicht anzeigt“.

Hier befindet sich das Paketzentrum Lutterberg

Es gebe dann Kunden, die glaubten, dass Paket liege im Paketzentrum herum, tatsächlich sei es aber unterwegs. Der Zentrumsleiter sagt, dass sich in Lutterberg keine Pakete stapeln, „Sendungen werden hier nicht gelagert“.

Die Verzögerungen in Kassel hängen nach offiziellen Auskünften des Post-Pressesprechers Thomas Kutsch mit Streiktagen zusammen. Dieses Problem trifft auf den Süden Niedersachsens nicht zu.

