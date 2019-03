Weiberfastnacht in Escherode: Bützchen und Raketen

Escherode – „Vergesst die Töpfe und Pfannen, die Wäscheberge zu Hause, heute gehört die Nacht uns Frauen“. Sitzungspräsidentin Daniela Schaefer brachte die Dinge schnell auf den Punkt.

+ Konfetti für alle: Sitzungspräsidentin Daniela Schaefer eröffnete die Weiberfastnachtsitzung mit einem dreifachen Escherode - Helau. © Silke Kuri

„Karnevalssüchtig und durchgeknallt – Hauptsache glücklich“, kündigte sie die Frau an ihrer Seite an: Prinzessin Heike die I. (Heike Harrer). Keine Unbekannte im Escheröder Karneval, denn bekannt für schräge Auftritte fegte sie dieses mal als Cindy Lauper über die Bühne. Für ihren Song „Girls Just Want to Have Fun“ erntete sie kreischende Zurufe. Zum Spaß haben, ließen sich die Mädels an den Tischen nicht lange bitten. Vom ersten bis zum letzten Bühnenbeitrag zeigte das weibliche Publikum, wie Weiberfastnacht beim Escheröder Carnevals Verein (ECV) gefeiert wird: singend, lachend, schunkelnd und wenn es auf der Bühne besonders schön war, mit lautstarken Zugaberufen.