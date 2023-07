Landwehrhagen: Eine echter „Honnewoiler“ geht in den Ruhestand

Von: Jens Döll

Teilen

Kunstfigur: Der „Honnewoiler“ mit Kappe und Gehstock wurde von Bauer kreiert. © Repro: Jens Döll

Landwehrhagens Ortsheimatpfleger Klaus-Dieter Bauer legt Amt nieder. Nun wird ein Nachfolger gesucht. „Ich werde ihn oder sie unterstützen“, so Bauer.

Landwehrhagen – Ein echter „Honnewoiler“, ein Landwehrhäger Original, zieht sich von seinem Ehrenamt als Ortsheimatpfleger zurück. Klaus-Dieter Bauer setzt sich zur Ruhe, acht Jahre lang begleitet er das Amt in Staufenbergs größtem Ortsteil.

Landwehrhagen: Uzenamen der Orte gesammelt

Ein Nachfolger ist noch nicht in Sicht, berichtet Bauer. Doch was ist nun ein „Honnewoiler“? Dabei handelt es sich um einen sogenannten „Uznamen“ oder auch Ortsneckname. Das sind Scherznamen, die den Einwohnern eines Orts von ihren Nachbarorten gegeben werden. „Honnewoilers“ sind dafür bekannt, alles zusammenraffen zu wollen, berichtet Bauer.

Setzt sich zur Ruhe: Klaus-Dieter Bauer legt das Amt des Ortsheimatpflegers in Landwehrhagen nieder. © Jens Döll

„Wenn man fast 77 Jahre in Landwehrhagen wohnt, bekommt man einiges über die Ortsgeschichte mit“, sagt der 77-Jährige zu den Gründen, warum er das Amt seinerzeit übernommen hatte.

Insgesamt war er sogar 50 Jahre im Ehrenamt aktiv. Darunter im Ortsrat und Gemeinderat und als Jugendschöffe am Amtsgericht. „Ich muss nun kürzertreten“, berichtet er. Ganz zurückziehen wird er sich aber nicht. „Wenn sich ein Nachfolger findet, werde ich ihn unterstützen“, fügt er hinzu.

Familienforschung als nächste Aufgabe

Sein nächstes Projekt, neben jede Menge Haus- und Gartenarbeit, soll aber der eigenen Familie gelten. „Ich möchte gerne die Geschichte der Familie aufarbeiten“, berichtet er. So habe er Vorfahren im US-Bundesstaat Iowa. Eine Internetrecherche habe ihn auf diese Spur gebracht.

Bereits seine Mutter hatte die Familiengeschichte zusammengeschrieben, „vielleicht habe ich es auch daher“, sagt Bauer. Eine wichtige These, die er vertritt, ist, dass Landwehrhagen bereits um das Jahr 1019 gegründet wurde.

Damit sei die langläufige Meinung, dass die Gründung um das Jahr 1356 stattgefunden hatte, falsch. Er hofft nun, dass der Ortsrat dieses Datum anerkennt. Um seine These zu beweisen, hat er viele Hinweise aus verschiedenen Quellen zusammengetragen. Auch die bei Bewahrung der Mundart setzt sich Bauer ein. „Ich habe anonym Landwehrhäger Geschichten aufgeschrieben“, berichtet er. Das war im Jahr 2002. Thema war „ein Urlaub in Landwehrhagen“.

Missstände in Landwehrhagen anonym aufgegriffen

In den kurzen Geschichten greift er mehre Missstände im Dorf auf. „Es war als Kritik gedacht“. Da hätten ihm andere Landwehrhäger beigepflichtet: „Aber recht hat er“. Für das Gemeindeblättchen veröffentlichte er auch Geschichten und Gedichte auf Landwehrhäger Platt. Für Ratefüchse gab es auch mal das ein oder andere Quiz, mit Fragen für „richtige Staufenberger“.

Auch zu gewinnen gab es was, die Preise kamen von Banken und den Apotheken. Zur 650 Jahre Feier des Ortes hatte er auch viele der Spitznamen der Einwohner gesammelt.

„Ich habe die Kunstfigur des ,Honnewoilers‘ kreiert“, berichtet Bauer. Sie ist angelehnt an seinen Vater, ein Mann mit Kappe, Gehstock und Mantel, der vor der Landwehrhäger Kirche zu sehen ist.

„Interesse an der Ortsgeschichte“

Nicht nur über die Geschichte seines Heimatdorfs weiß Klaus-Dieter Bauer viel zu berichten. Während seiner Zeit in der Baubranche war er am Bau einiger bedeutender Bauwerke in der Region beteiligt. Darunter dem Presse- und Druckzentrum (PDZ) an der Frankfurter Straße sowie dem Mercedes-Achsenwerk in Kassel, dem City Center Northeim und Studentenwohnheimen in Göttingen.

Später war er dann als Bauberater der Stadt Kassel tätig. „Ich war der letzte Bauberater der Stadt“, berichtet er. Sein Hobby war lange Zeit der Fußball. „Ich habe 36 Jahre lang gespielt“, berichtet er. Auch hatte er einige Ideen für Regeländerungen, die er der FIFA und auch dem ZDF mitteilte.

Was ein Ortsheimatpfleger mitbringen muss? „Interesse an der Ortsgeschichte“, so Bauer. (Jens Döll)

Heimatpfleger für Gemeinde gesucht Die Gemeinde Staufenberg sucht einen Ortsheimatpfleger für den Ort Landwehrhagen und auch einen Gemeindeheimatpfleger. Der Gemeindeheimatpfleger setzt sich mit der Geschichte der ganzen Gemeinde Staufenberg auseinander. Zu den Aufgaben gehören laut einer Ausschreibung der Gemeinde, die Sammlung von archivwürdigen Akten, Schriften und Gegenständen. Zudem können auch Vorträge, Ausstellung und Führungen angeboten werden.

Ein weiterer Bestandteil des Ehrenamtes ist das Pflegen der über viele Jahrzehnte gesammelten Gegenstände im Keller in der Dorfgemeinschaftsanlage.

Als Gemeindeheimatpfleger, und auch als Ortsheimatpfleger, sollte man ein Interesse an der Ortsgeschichte, Denkmalpflege und Sprachpflege mitbringen. Die Bereitschaft zum Austausch mit den Ortsheimatpflegern und die eventuelle Teilnahme an Tagungen ist Voraussetzung. Es handelt sich bei der Position um ein Ehrenamt, allerdings, so heißt es in der Ausschreibung weiter, werde eine Aufwandsentschädigung gezahlt. Interessenten mögen sich an rathaus@staufenberg-nds.de wenden.

Kürzlich feierte die Gemeinde Staufenberg ihren 50. Geburtstag. Dazu gibt es auch eine Bilderstrecke.