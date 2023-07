Festival am Kragenhof mit vielen Besuchern geplant

„Nächster Halt Kragenhof“: Wenige Chancen auf Reaktivierung von Bahnhalt bei Spiekershausen

Von: Jens Döll

Zugverkehr: Ein Güterzug passiert den aufgegebenen Bahnhalt Spiekershausen-Kragenhof. Die alten Wartehäuschen sind noch vorhanden. © Jens Döll

Bald wieder Bahnhalt in Spiekershausen? Am ehemaligen Haltepunkt Kragenhof fand eine Ortsbegehung statt. Die Chancen auf eine Reaktivierung sind aber gering.

Spiekershausen – „Nächster Halt, Kragenhof“. Am Bahnhalt Kragenhof bei Spiekershausen sollen bald wieder Züge halten. Zumindest, wenn es nach dem Willen der Ortsgruppe der Grünen und anderen Parteien im Rat der Gemeinde Staufenberg geht.

Staufenberg: Bahnhalt Spiekershausen reaktivieren?

Vor Kurzem fand dort auf Bestreben der Grünen-Ortsgruppe ein Termin mit dem Landtagsabgeordneten Michael Lühmann (Grüne) statt, an dem zahlreiche Anwohner und politische Vertreter teilnahmen.



Dabei ging es um Möglichkeiten, den Bahnhof wieder zu reaktivieren. Laut Lühmann gibt es von der Landesnahverkehrsgesellschaft Niedersachsen (LNVG) ein Programm, stillgelegte Bahnhalte wieder in Betrieb zu nehmen. Doch, so heißt es von der Pressestelle der LNVG, müssen dafür einige Richtlinien erfüllt werden. „Um es vorwegzunehmen, wir sehen in Kragenhof nicht genügend Potenzial für zusätzliche Fahrgäste“, heißt es in der Antwort der Gesellschaft. Hintergrund sei, dass ein mögliches Fahrgastaufkommen von 2000 Menschen in einem Umkreis von 1,5 Kilometern vorliegen muss.



Schauen sich vor Ort am Bahnhalt um: Michael Lühmann (Grüne, rechts) mit Volkhard Hartmann (Ratsherr Grüne). © Jens Döll

Das träfe auf den Bahnhalt Kragenhof nicht zu, dort seien es etwa 600 Fahrgäste. Das Thema kam auch bei dem Vororttermin auf den Tisch. „Wir haben ein großes Einzugsgebiet, uns besuchen zahlreiche Schulklassen, Ausflügler und Ende August findet wieder das ,Andere Welt Festival‘ auf dem Kragenhof statt“, berichtet Nicolas Merz, der mit seinem Bruder Julian Merz das Hofgut betreibt.

Festival am Kragenhof mit vielen Besuchern geplant

Er rechne für das Festival, das vom 24. bis 27. August stattfinden soll, mit etwa 3000 bis 4000 Besuchern. „Das können wir super nachweisen“, so Merz. Die LNVG habe im vergangenen Herbst eine Anfrage der Gemeinde Staufenberg erreicht. Es habe deshalb bereits eine erste Einschätzung abgegeben.



Wollen sich für den Bahnhalt einsetzen: Melanie Spohr (Ratsherrin CDU, links), Heike Spohr (Ortsbürgermeisterin) und Margret Beisheim (Vorsitzende Grüne). © Jens Döll

„Unter Berücksichtigung der zu erwartenden Kosten und aufgrund des Einwohnerpotenzials im fußläufigen Einzugsbereich würden wir das Projekt negativ beurteilen“, so heißt es von der Gesellschaft. Eine Vorprüfung würde vorgenommen werden, wenn die Kommune einen offiziellen Antrag an die LNVG richten würde; dies sei bislang nicht erfolgt.



„Im Übrigen müsste die Kommune bei positiver Reaktivierungsentscheidung die Planungskosten für eine neue Station übernehmen.“ Weitere Variablen, die untersucht werden, sind Machbarkeit, Entfernung zum nächsten Haltepunkt und ob mehr Loks und Waggons benötigt werden.

Spiekershausen: Bahnhof als „Lost Place“

Von der Brücke in Richtung Hofgut Kragenhof kann man ihn sehen: den ehemaligen Bahnhalt Spiekershausen-Kragenhof.

Auf einer Treppe am Rande der Brücke geht es hinab, die Stufen sind mit einer dicken schicht Erde und Laub bedeckt. Am ehemaligen Bahnhalt steht auf jeder Seite ein Wartehäuschen aus Betonplatten, verrostete Lautsprecher sind an Masten angebracht, Mülleimer mit eingraviertem DB-Logo hängen an den Häuschen. In ihnen befindet sich aber nicht der Müll von Reisenden und Pendlern, wie Tüten, Kippenstummel und leere Getränkepackungen, sondern eine Mischung aus Dreck und Laub. Die Betonplatten auf dem früheren Bahnsteig sind schief, geradezu Stolperfallen. Man könnte von einem „Lost Place“ reden – ein „vergessener Ort“. Dort halten schon lange keine Züge mehr, Personen- und Güterwagen donnern auf den Gleisen in Richtung Hann. Münden vorbei.

Der Weg runter zum Bahnhalt ist überwuchert und verdreckt. © Jens Döll

„Früher gab es hier auch ein Bahnhofsgebäude“, berichtet Ortsbürgermeisterin Heike Spohr, die an einem Vororttermin mit dem Landtagsabgeordneten Michael Lühmann (Grüne) teilnahm. Das Gebäude wurde in den 1980er-Jahren abgerissen, eine leere Fläche zeugt von ihm. Seit wann der Halt am Bahnhof eingestellt ist, kann sie nicht genau sagen.

Anwohner sehen viele Vorteile von Bahnhalt bei Spiekershausen

Doch wo wären die Vorteile eines Bahnhalts in Spiekershausen? Fragt man dies Heike Spohr, hat sie direkt eine ganze Liste zu Hand. „Viele Kinder aus unserem Ort besuchen Schulen in Kassel“, berichtet sie. Auch den Weg nach Münden – zum Beispiel zum Grotefend-Gymnasium –würde ein Zuganschluss vereinfachen. Auch für Ausflügler wäre der Halt in unmittelbarer Nähe zur Kasseler Exklave Kragenhof reizvoll. Am Wochenende würden zudem keine Busse nach Spiekershausen fahren, heißt es weiter. Der Ort sei „nicht gut angeschlossen“.

Hofgut gehört zu Kassel Das Hofgut Kragenhof befindet unweit des Gebietes der Gemeinde Staufenberg in der Nähe der Ortschaft Spiekershausen. Das Gut zählt als hessische Exklave in Niedersachsen und gehört administrativ zur Stadt Kassel. Kragenhof gehört seit dem Jahr 1901 zu der Großstadt. Das Gutsgelände wird von einem ökologischen Landwirtschaftsbetrieb mit Bäckerei genutzt. Zudem finden dort Veranstaltungen statt, unter anderem das „Andere Welt Festival“.

Dass der nächste Bahnhof in der Nähe sich in Speele befindet, lässt sie als Argument nicht gelten. „Es dauert mit dem Auto etwa 15 Minuten dorthin“, so Spohr. „Zu Fuß etwa eine Stunde“, fügt Nicolas Merz hinzu, der mit seinem Bruder Julian das Hofgut Kragenhof betreibt.

Allerdings, so geht aus einer Anfrage an die Landesnahverkehrsgesellschaft Niedersachsen (LNVG) hervor, seien mehrere Kriterien für eine Reaktivierung nicht erfüllt. Unter anderem gäbe es nicht genug potenzielle Fahrgäste in einem Umkreis von 1,5 Kilometern, die den Halt nutzen könnten. „Durch viele E-Bikes ergibt sich aber zum Thema Erreichbarkeit eine ganz andere Situation“, gibt Michael Lühmann zu bedenken. Somit müssten auch die Kriterien an die neue Zeit angepasst werden.

Wartehäuschen am ehemaligen Bahnhalt sind noch gut erkennbar: Blick von der Brücke in Richtung Kragenhof auf die Bahnstrecke. © Jens Döll

Dass der Bahnhalt wieder aktiv gemacht werden soll, sei „politischer Konsens in allen Parteien“, heißt es von Sebastian Bornmann, Ratsmitglied der CDU.

Progarmm in Niedersachsen zur Reaktivierung von Bahnhöfen

Laut Lühmann existiert von der LNVG gerade ein Programm, Bahnhofe wieder ans Netz zu nehmen. Die Gesellschaft berichtet, dass bis jetzt 40 Standorte untersucht wurden. Davon seien 13 Stationen „in kurzer Zeit realisierbar“. Ein Beispiel dafür ist der Bahnhalt in Rosdorf. Wann aber das Programm realisiert sein soll, könne nicht gesagt werden, oder wie Lühmann es ausdrückt: „Programme dauern eben, wie lange sie dauern.“ Es gelte, so führt Lühmann weiter aus, die Verantwortlichen davon zu überzeugen, dass ein Bedarf da ist.

Ob es also wirklich in nicht allzu ferner Zukunft wieder Züge am Bahnsteig in der Nähe des Ortes Spiekershausen halten können, ist noch ungewiss. (Jens Döll)