Richtfest in Landwehrhagen für neue Stützpunktfeuerwehr

Von: Jens Döll

Das neue Feuerwehrhaus am Ortsausgang von Landwehrhagen. 3,5 Millionen Euro fließen in das Projekt. Die Fertigstellung ist für Sommer 2024 geplant. © Jens Döll

In Staufenberg wurde der Neubau des Feuerwehrhauses Landwehrhagen gekrönt. Etwa 50 Gäste kamen zum Richtfest. Die Fertigstellung ist im Sommer 2024 geplant.

Landwehrhagen – Mit einem Klirren zerschellte das Glas, geworfen von Zimmermeister Ralf Schneemann aus dem Eichsfeld an den Balken des neuen Feuerwehrhauses in Landwehrhagen.

Hoch zu Dach: Zimmermann Ralf Schneemann (rechts) hielt die Rede zum Richtfest des Landwerhäger Feuerwehrhauses. Dirk Kühne (links) assistierte ihm. Rechts oben kann man den Kranz zum Richtfest sehen. © Jens Döll

An einem Kran in luftiger Höhe: ein Kranz mit wehenden Bändern. Im Staufenberger Ortsteil wurde das Richtfest für die neue Stützpunktfeuerwehr gefeiert. Auf dem Dach: Zimmermann Schneemann und als Helfer – oder wie er selbst sagte „Glashalter“ Dirk Kühne, stellvertretender Ortsbrandmeister. Auf dem Boden, vor dem Bauwerk: etwa 50 Gäste aus Verwaltung, Feuerwehr, von den Baufirmen, Architekturbüros und Schaulustige.

Staufenberg: Richtfest von Feuerwehrhaus Landwehrhagen

Bei bestem Wetter wurde ein wichtiger Teil für das Projekt „Feuerwehrhaus“ gefeiert. Nach jetzigem Stand 3,5 Millionen investiert die Gemeinde in das Haus, die Arbeiten laufen seit Herbst 2022. Zwei Stockwerke und viel Platz für die Fahrzeuge soll das neue Heim der Wehr auf 1500 Quadratmetern bieten, die Fertigstellung ist im Sommer 2024 geplant.

Der Richtkranz schwebt bei bestem Wetter in luftiger Höhe über der Baustelle in Landwehrhagen. © Jens Döll

Insgesamt misst das Areal in Nachbarschaft des Landwehrhäger Friedhofs 4100 Quadratmeter. Nach dem Richtspruch, in Reimform von Schneemann vorgetragen, ging es für die Anwesenden in den Rohbau der Fahrzeughalle.

Dort wandte sich Bürgermeister Bernd Grebenstein (parteilos) an die Versammelten. Er ließ die Planungsphase des Hauses Revue passieren und berichtete, dass man sich „im letzten Moment“ noch für eine andere Heizart entschieden habe. Statt der Pelletheizung gibt es eine Wärmepumpe mit PV-Anlage. „Das Wort des Jahres 2023“, wie der Bürgermeister sagte. Das Feuerwehrhaus sei das anspruchsvollste Projekt seit der Gebietsreform 1973, der Geburtsstunde der Gemeinde.

Gemeindebrandmeister Dominic Fenske in Landwehrhagen: Das neue Gebäude sei jeden Euro wert. © Jens Döll

Planung begann weit vor 2016

Architekt Markus Otto zeichnete den Weg der Planung von 2016 bis heute nach. Zwischenzeitlich hätten vier Grundstücke zur Auswahl für den Bau gestanden. Gemeindebrandmeister Dominic Fenske berichtete von den „gewachsenen Anforderungen“ an die Feuerwehren. Dafür sei das Feuerwehrhaus ein „sichtbares Zeichen“. „Jeder Euro ist gut angelegt.“ Das Gebäude diene als Logistik- und Lagezentrum für die gesamte Gemeinde. Landwerhagens Ortsbrandmeister Stefan Kuhn und Ortsbürgermeisterin Ruth Tischer (SPD) gingen auf den langen Planungsprozess ein.

Er habe deutlich vor dem Jahr 2016 begonnen. Bereits seit Langem habe festgestanden, dass das alte Hauptquartier der Landwehrhäger Feuerwehr am Bohlweg den Sicherheitsstandards nicht mehr genügt hatte und von der Feuerwehrunfallkasse bemängelt worden war. Ein Anbau kam auch nicht infrage. Zu Beginn wurde der Neubau am Ortsausgang auf 2,5 Millionen Euro geschätzt worden. Ruth Tischer lobt den Bau als Zeichen dafür, dass die Gemeinde seit 50 Jahren immer weiter zusammenwächst. Es sei auch ein Zeichen für die Jubiläumsfeier in der Gemeinde am 17. Juni. (Jens Döll)