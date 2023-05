Open-Air-Konzert in Uschlag: Selin Demirkan und Azad Kour spielten vor Pfarrscheune

Von: Harald Schmidt

Teilen

Selin Demirkan und Azad Kour unterhielten die etwa 70 Besucher bei ihrem Konzert vor der Pfarrscheune. © Harald Schmidt

Die beiden Musiker Selin Demirkan und Azad Kour spielten in Uschlag. Es ist nicht ihr erster Auftritt von dem Staufenberger Ortsteil.

Uschlag – Mit Piano, Gitarre und Gesang unterhielt Selin Demirkan aus Berlin die etwa 70 Besucher am Samstagabend (27.05.2023). Unterstützung erhielt sie von ihrem Freund Azad Kour, der mittlerweile auch in Berlin wohnt. Kour begleitete sie bei einzelnen Stücken gesanglich oder tanzte zu ihrem Gesang. Der Platz vor der Pfarrscheune in Uschlag (Gemeinde Staufenberg) war bei den milden Temperaturen hervorragend für das Open-Air-Konzert geeignet. Besucherin Angela Schäfer von der integrativen Kunst- und Musikschule Staufenberg fand den Abend sehr eindrucksvoll und ausdrucksstark mit Musik und Tanz der beiden.

Staufenberg: Konzert in Uschlag

Im etwa zweistündigen Konzert, das von einer Pause unterbrochen war, sang Demirkan deutsche und englische Eigenkompositionen. In der ersten Hälfte waren es eher emotionale, persönliche Geschichten. So hob sie die Ruhe, die der Ort Uschlag ihr gibt, im Gegensatz zu Berlin hervor. Sie spielte ihr Erfolgslied „Paralell-Universe“ mit ihrer Berliner Band sam & sara.

Die Liebeslieder des ersten Teils sang sie mit ihrer ausdrucksstarken Altstimme. Sie handelten von Sehnsucht, dem Schicksal der Mütter oder, dass es heilsam ist durch Tanz Gefühle herauszulassen und zu verarbeiten.

Beim Stück „Regen“ tanzte Kour zu ihrem Gesang. Der zweite Teil war von politischen Inhalten bestimmt. Die Lieder handelten von Aufmärschen der Rechten und das, was das Engagement von Sophie Scholl heute bedeutet. Kour thematisierte mit „Bootsausflug“ seine Flucht über das Meer und seine erstaunlichen Erfahrungen mit einer „Werder-Fanjacke“.

Lieder über die Fluchterfahrung und eine „Weder-Fanjacke“

Die Idee zum Konzert kam vom Kultur- und Heimatverein, der die Kontakte nutzte, um einen unterhaltsamen Abend mit moderneren Liedern dem örtlichen Publikum anbieten zu können. Eggert Peters und sein Mann Heinrich Linze aus Bremen hatten den Kontakt nach Uschlag vermittelt.

Die Zuhörer waren vom Konzert so begeistert, dass sie sich eine Zugabe wünschten. Auch die Wiederholung eines syrischen Abends könnten sie sich mit den beiden Musikern vorstellen. (Harald Schmidt)