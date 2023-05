Staufenberg: Ein Ausschuss für die Feuerwehr?

Ausschuss tagt am 9. Mai

Feuerwehr stärker im Blick: Das soll ein Feuerwehrausschuss in der Gemeinde Staufenberg leisten. Das ist die Idee von WfS.

In Staufenberg soll es einen Feuerwehrausschuss geben. Das fordert die Fraktion „Wir für Staufenberg“. Die Diskussion soll während einer Ausschusssitzung am 09.05.2023 in Landwehrhagen stattfinden.

Staufenberg – Bekommt Staufenberg ein Feuerwehrausschuss im Rat? Das ist zumindest der Plan der Fraktion „Wir für Staufenberg“ (WfS). Über den Antrag soll in der kommenden öffentlichen Sitzung des Ausschusses für Bau, Umwelt, Verkehr und Feuerwehr am Dienstag, 09.05.2023, ab 18 Uhr diskutiert werden.

Vorschlag: Feuerwehrausschuss für Staufenberg

Im Antrag der Fraktion heißt es: Durch die Bildung eines Feuerwehrausschusses bekomme die Feuerwehr selbst die Möglichkeit, ihre strategische Ausrichtung und Planung einer breiteren Basis näher zu erläutern. Die Argumente zur Beschaffung neuer Fahrzeuge, Ausrüstung, notwendiger Löschwasserzisternen und Ausstattung der Gebäude können so direkt an die Politik gerichtet werden. Der Ausschuss beschäftigt sich allein mit dem Thema Feuerwehr und kann entsprechende Empfehlungen gegenüber dem Gemeinderat aussprechen.

Ziel sei es, die Geschicke der Feuerwehr transparenter zu machen. Zudem würden so die Entscheidungswege verkürzt werden. Der Ausschuss für Bau, Umwelt, Verkehr und Feuerwehr würde dann nur noch Aussschuss für Bau, Umwelt und Verkehr heißen. Dem neuen Ausschuss sollen sieben Ratsmitglieder angehören. Als beratende Mitglieder gehören der Gemeindebrandmeister sowie bis zu vier weitere Mitglieder der freiwilligen Feuerwehr Staufenberg an. Die Feuerwehr benennt und entsendet die weiteren Mitglieder eigenständig, heißt es in der Vorlage. Fall die Ausschussmitglieder im Rathaus in Landwehrhagen zustimmen, müsste der Antrag noch den Verwaltungsausschuss und die Ratssitzung am 1. Juni passieren.

Feuerwehren sollen Verkehr bei Festen regeln können

In einem weiteren Tagesordnungspunkt geht es auch um die Feuerwehren in Staufenberg. Die Ortsfeuerwehren der Gemeinde Staufenberg sollen ermächtigt werden, die Verkehrsregelung gemeindlicher Veranstaltungen vorzunehmen, soweit nicht genügend Polizeikräfte zur Verfügung stehen. Hintergrund ist eine Gesetzesänderung in Niedersachsen, die im vergangenen Jahr in Kraft trat.

Weiter auf dem Programm der Sitzung stehen noch: Änderung der Straßenausbaubeitragssatzung gemäß der aktuell geltenden Rechtslage und die Änderung der Erschließungsbeitragssatzung in der Gemeinde.

Zudem wird Bürgermeister Bernd Grebenstein über aktuelle Ereignisse in der Gemeinde berichten und es wird eine Einwohnerfragestunde geben. (Jens Döll)

