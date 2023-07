Sanierter Sportplatz in Landwehrhagen mit Festakt eingeweiht

„Eine Herzensangelegenheit“

+ © Petra Siebert Gemeindebürgermeister Bernd Grebenstein übergibt symbolisch den Schlüssel an den TSV-Vorsitzenden Uwe Vogeley. Mit dabei Holger Liese (Trainer Leichtathletik Judo Club), Sabine Wulf (Trainerin Turnen Judo Club), Andreas Schulz (Vorsitzender Judo Club), Dieter Bergmann (zweiter Vorsitzender TSV), Schulleiter Kilian Schröder und Ortsbürgermeisterin Ruth Tischer. © Petra Siebert

Der frisch sanierte Sportplatz in Landwehrhagen wurde mit einem Festakt eröffnet. Die Redner waren sich einig, die Staufenberger Anlage ist ein „Vorzeigeobjekt“.

Landwehrhagen – Kurz vor der offiziellen Eröffnung des Sportplatzes am Freitagnachmittag (21.07.2023) in Landwehrhagen (Staufenberg) herrschten Regen und Gewitter über dem Ort. Pünktlich zur Eröffnung kam der Sonnenschein. So ähnlich könnte man auch die fast fünfjährige Entwicklung des Sportplatzes beschreiben. Nach langer „Regenperiode“ wie Stilllegung, Planung und Ausführung folgte mit der Eröffnung „heiterer Sonnenschein“ in Form einer Vorbildsportanlage.

Landwehrhagen: Sportplatz mit Festakt eingeweiht

„Der Sportplatz war mir eine Herzensangelegenheit“. Mit diesen Worten begrüßte Gemeindebürgermeister Bernd Grebenstein die vielen Gäste. „Dieser Mehrfachsportplatz kann alle sportlichen Wünsche bedienen und ist außerdem noch ein Vorzeigeobjekt“, sagte er. Neben der Nutzung für den Vereins- und Schulsport könne man darin außerdem eine Grünanlage mit Freizeitcharakter sehen.

Er dankte allen die sich in irgendeiner Form mit eingebracht haben: Unter anderem der TSV (mit der SG Landwehrhagen und der JSG Staufenberg Nieste), der Judo Club (mit 15 Sparten), der Landkreis Göttingen der im Zuge des Programms Sportstättenförderung und dem Programm Bildung und Familien Geld locker gemacht hat, der Gemeinderat, der Ortsrat und der Baufirma. Dank ging außerdem an die Gemeindemitarbeiter Andreas Marte (Bauamt) und Stefan Müller (Staufenberger Gemeindeservice). Auch dem Sportverein Benterode sprach Grebenstein ein Dankeschön aus, dafür, dass für die Bauzeit als Teamleistung der Benteröder Sportplatz zur Verfügung gestellt wurde.

Nun hoffe er, bei der Nutzung auf eine angenehme Atmosphäre und stets einen fairen Umgang miteinander. „Wunder gibt e immer wieder“, waren die Worte von Ortsbürgermeisterin Ruth Tischer zur Eröffnung. Sie nannte zwei Wunder. Den Sportplatz, darin sieht sie wieder Perspektiven für die Jugend, und die Laufbahn. Darauf habe sie 50 Jahre gewartet.

Schon zu Beginn ihrer Tätigkeit als Sportlehrerin an der Schule hätte sie den Wunsch einer Laufbahn auf dem Sportgelände geäußert. Nun hoffe sie, dass die unliebsamen Nutzer wie Maulwürfe und Wühlmäuse für immer verschwunden sind.

„Optimal für alle Sportarten“

„Optimal für alle Sportarten“. So bezeichnete Holger Liese, Trainer der Sparte Leichtathletik im Judo Club, die neue Sportanlage. „So können wir am 9. September hier in Landwehrhagen den KiLa-(Kinderleichtathletik)Cup des Niedersächsischen Leichtathletik-Verbandes ausrichten“.

Dieter Bergmann, zweiter Vorsitzender des TSV Landwehrhagen, lobte das neue Gelände als ganz hervorragend. „Vor fast fünf Jahren war Schluss mit Fußball, da haben wir den Platz dem Maulwurf übergeben“, berichtete er. „Der TSV, der Judo Club und die Schule mussten den gesamten Spielbetrieb umorganisierten“. Doch nun verfüge man über eine tolle Anlage, in der Form sei die bisherige nicht gewesen. TSV-Vorsitzender Uwe Vogeley ist froh, dass nach langer Zeit in Landwehrhagen wieder auf dem Platz Fußball gespielt werden kann. „Wir haben in den fünf Jahren viele Mitglieder verloren und der Verein stand kurz vor dem Aus. Nun hoffen wir, dass es wieder aufwärts geht“, so der Vorsitzende.

Landwehrhagen: Sportplatz zu 80 Prozent gefördert

Kilian Schröder, Schulleiter der Hermann-Gmeiner-Schule berichtete, dass in der vergangenen Woche bereits die Bundesjugendspiele auf dem neuen Sportplatz ausgetragen wurden. Er ist froh, dass der Schulsport nun wieder normal laufen kann. „Für die Schule ist der neue Sportplatz ein großer Gewinn“, sagte er dazu. Von der Halle gelangen die Schülerinnen und Schüler direkt auf das Gelände, bessere Sportbedingungen kann man sich für eine Schule nicht wünschen“.

Insgesamt kostete die Anlage 500 000 Euro, 80 Prozent davon gefördert. (Petra Siebert)