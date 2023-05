Ärger über Glasfaserausbau in Staufenberg: Telekom stellt Strafanzeige

Von: Thomas Schlenz

Macht Ärger: Glasfaserausbau in Staufenberg. Auf dem Bild sind Arbeiten in Landwehrhagen zu sehen. © Jens Döll

Menschen in Staufenberg sind teilweise ohne Internet. Im Ort läuft der Glasfaserausbau. Nun stellt die Telekom eine Strafanzeige.

Staufenberg – Seit Mitte März weder Telefon noch Internet, so geht es einem Leser unserer Zeitung, der an der Berliner Straße in Staufenberg-Landwehrhagen wohnt. Nachbarn ergehe es nach seiner Aussage ähnlich.

Wie die Deutsche Telekom auf Anfrage mitteilt, sei während Bauarbeiten für den Glasfaserausbau eines anderen Anbieters in Staufenberg die Netz-Infrastruktur der Deutschen Telekom massiv beschädigt worden. Die Deutsche Telekom habe deswegen Strafanzeige gegen den Verursacher gestellt.

Staufenberg: Menschen in Landwehrhagen ohne Netz

Zur Behebung der Störung müsse ein sogenanntes Verzweigerkabel getauscht werden. Dazu seien umfangreiche Tiefbauarbeiten erforderlich. Die Messungen zur Eingrenzung des Schadensbereichs erfolgten kommende Woche Montag. Erst dann könne das Unternehmen eine Aussage zu einem Zeitpunkt der Entstörung mitteilen.

In dem betreffenden Ortsteil wird im Auftrag des Unternehmens Goetel aus Göttingen derzeit ein Glasfasernetz ausgebaut. Auf Anfrage unserer Zeitung teilte ein Sprecher dieses Unternehmens mit, dass der Firma Goetel das Problem nicht bekannt sei.

Telekom stellt in Staufenberg Strafanzeige

Grundsätzlich kümmere sich aber jedes Unternehmen selbst um die Reparatur seiner Leitungen und stelle dem Verursacher des Schadens dann die angefallenen Kosten in Rechnung. „Wir können den Prozess deshalb nicht beeinflussen“, so Goetel weiter. Wann die Leitungen entstört seien, könne nur der Netzbetreiber (in diesem Fall die Telekom) beantworten. Der Netzbetreiber werde dann auch mit dem Verursacher (z.B. einer Baufirma) wegen der Rechnung in Kontakt treten.

„Wir als Bauherr wären in diesen Prozess gar nicht involviert“, verteidigt sich das Unternehmen. Den Glasfaserausbau selbst führe in Staufenberg die Baufirma Dacom GmbH aus.

Goetel bittet um Entschuldigung

Und weiter: „Sollten die Bauarbeiten unserer ausführenden Baufirma in Landwehrhagen die Ursache für die Störung sein, bitten wir alle betroffenen Einwohnerinnen und Einwohner vielmals um Entschuldigung. Solche Ausfälle sollen natürlich nicht passieren. Wir hoffen, dass das Netz in Landwehrhagen schnell wieder funktionieren wird“, teilt das Unternehmen Goetel abschließend mit. (Thomas Schlenz)

In der Gemeinde Nieste im Landkreis Kassel gab es wegen des Glasfaserausbaus auch seit längerem Querelen. Nun sind die Probleme aber gelöst, bald soll dort das schnelle Netz verfügbar sein.