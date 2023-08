Reise in den Zauberwald: Theaterprojekt in Staufenberg für Grundschüler

Von: Jens Döll

Betreuer der Ferienfreizeit: Nelly Recknagel (von links), Benjamin Porps, Jana Brandt und Franciska May auf dem Gelände des WPZ Haus Steinberg. © Jens Döll

In Staufenberg (Landkreis Göttingen) sind noch Sommerferien. Dort wird ein Ferienprogramm angeboten, die dem 14 Kinder in einen Zauberwald reisen. Dabei wird auch das Haus Steinberg besucht.

Escherode/Hann. Münden – Noch hängt der morgendliche Nebel im Wald beim Waldpädagogikzentrum (WPZ) Haus Steinberg (Hann. Münden), doch langsam klart der Himmel auf, die Sonne kündigt einen warmen Tag an. Kinderlachen und Rufen ist zu hören. „Zuerst müsst ihr durch das magische Portal in den Zauberwald“, sagt Jana Brandt. So treten die sieben- bis neunjährigen Kinder durch das „Portal“, ein Seil, das langsam geschwungen wird. Brandt und weitere Betreuer bieten auch in diesem Jahr wieder eine Ferienfreizeit in Staufenberg an.

Staufenberg: Kinder lernen Theaterspielen und reisen in den Zauberwald

Seit vergangenem Montag kommen 14 Kinder auf dem Gelände der Lebensgemeinschaft Gastwerke in Escherode zusammen. Zudem besuchen sie einen Tag das WPZ im Wald bei Hann. Münden.

Dort steht Försterin Victoria Twent von den Landesforsten bereit, um den Kindern alles über den Wald zu erklären. Gleich nach dem Frühstück an der Feuerstelle geht es ans Eingemachte: Ein Wald-Memory steht auf dem Programm. Twent zeigt Blätter und Äste, die Teilnehmer sollen sich diese nun merken und auf dem weitläufigen Waldgelände ähnliche Blätter und Äste sammeln. Doch bevor es losgeht, gibt es noch die „Waldregeln“.

Wichtig ist, immer in Sicht- und Rufweite der Betreuer zu bleiben. Die sogenannten „Augen- und Mundregeln“. Die Betreuer sind Benjamin Porps, Nelly Recknagel, Franciska May und eben Victoria Twent und Jana Brandt. Bereits zum dritten Mal wird in den Sommerferien das Tanz- und Theaterprojekt angeboten.

Besuche beim WPZ Haus Steinberg im Wald

Zwei Wochen üben die Kinder aus der zweiten und dritten Klasse der Staufenberger Grundschulen ein kleines Theaterstück ein, das dann am 25.08.2023 den Eltern vorgeführt wird. Die Ferien der Grundschulen in Uschlag und Landwehrhagen richten sich nach den hessischen Ferien, sodass die Kinder jetzt ihr Programm haben, während in Niedersachsen schon wieder Schule ist.

Am Tag im WPZ steht noch eine kleine Tierkunde auf dem Plan und auch um die Baumrinde geht es. Die Kinder haben ausreichend Zeit, um ihre Fragen zu stellen. „Was ist eine Försterin?“, fragt Alexa. Daraufhin erklärt Victoria Twent kindgerecht den jungen Zuhörern ihren Beruf. Als Stärkung wird eine über dem Feuer gekochte Suppe serviert.

In den vergangenen beiden Jahren wurde ein Märchen herum um die Sage von Robin Hood gesponnen, in diesem Jahr geht es um den „Zauberwald“ und die magischen Kreaturen in ihm. „Dazu passt das WPZ perfekt“, so Porps, Theater- und Medienpädagoge. „Wir wollten den Kindern ein neues Thema anbieten“, fügt er hinzu. Dabei haben die Teilnehmer viel Freiheit in der Gestaltung. Sie konnten sich magische Wesen ausdenken, so beispielsweise „rothaarige Trolle“, „blauhaarige Einhorndelfine“, „Zauberfeen mit pinken Haaren“ und „Schlangenbären.“

Aufführung für die Eltern in Escherode

„Wir haben aus bunter Wolle Perücken angefertigt“, berichtet Lehramtsstudentin Jana Brandt aus Escherode. Auch Kostüme werden angefertigt, die Kinder denken sich eine Story und Handlung aus.

Veranstalter der Ferienwochen sind das Kinder- und Jugendbüro Staufenberg, der Kasseler Verein „Thearte – Theaterkunst und Kommunikation“ und die Gastwerke. Gefördert wird es vom Bundesministerium für Bildung und Forschung mit dem Programm „Kultur macht stark“, sowie dem Bundesverband Freie Darstellende Künste. (Jens Döll)