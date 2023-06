Trotz Unterschriften: Banken in Uschlag schließen

Von: Jens Döll

Wollen, dass Bankautomaten bleiben: Erika Grund (von links), Margrit Jung und Christine Klecha bei einem Treffen in Uschlag. © Jens Döll

Bürger sammeln über 500 Unterschriften, um die Schließung der Bankenfilialen in Uschlag (Gemeinde Staufenberg) abzuwenden. Es gab auch Gespräche mit den verantwortlichen.

Uschlag – Geändertes Nutzungsverhalten und die Sorge vor Automatensprengungen sind einige der Gründe dafür, dass die Sparkasse Göttingen und die VR-Bank in Südniedersachsen ihre Filialen in Uschlag in der Gemeinde Staufenberg schließen.

Banken schließen in Uschlag

Dies wollte eine Initiative einiger Bürger nicht auf sich sitzenlassen, sie organisierten eine Unterschriftenaktion. 574 Unterschriften waren zusammengekommen. Diese wurden vor kurzem Vertretern der Banken, der Gemeinde Staufenberg und des Landkreises Göttingen überreicht. „Wir hätten bestimmt noch mehr Unterschriften, aber die Zeit hat gedrängt“, berichtet Christine Klecha. Sie und weitere Mitstreiter haben die Aktion ins Leben gerufen, das Sammeln der Unterschriften lief ab Ende Mai (wir berichteten).

„Es wird nicht auf uns eingegangen“, berichtet Erika Grund, die sich auch beteiligte. Das Argument, die Kunden könnten ja zum Onlinebanking greifen, wollen die Frauen nicht gelten lassen. „Wir wollen nicht dazu gezwungen werden, darauf umzusteigen“, heißt es bei einem Treffen in einem Café Uschlag. Von der VR Bank, die ihre Selbstbedienungsfilialen (SB) an der Kasseler Straße am Samstag, 01.07.2023, schließt, heißt es: Zwei Gründe sprächen für die Schließung der SB-Geschäftsstelle. „Zum einen beobachten wir die steigende Zahl von Automatensprengungen mit Sorge. Es besteht trotz Sicherheitsvorkehrungen bezüglich der Sprengungen ein hohes Risiko für Bank, Gebäude sowie vor allem Menschen“, heißt es in einer Stellungnahme. Zum anderen stelle die Bank insbesondere am Standort Uschlag ein geändertes Nutzungsverhalten der Kunden fest. Auswertungen würden eine rückläufige und niedrige Nutzungsfrequenz zeigen.

Banken: Gefahr von Sprengungen groß

Auch die Sparkasse Göttingen äußerte sich zur Unterschriftenaktion: „Zu Beginn dieser Woche hatten wir einen Termin mit den Initiatorinnen der Petition. In diesem haben wir die Petition entgegengenommen und unsere Argumente ausgetauscht. Die Sparkasse Göttingen hat deutlich gemacht, dass sie die Aktion der Bürgerinitiative respektiert und beide Seiten haben ein gutes Verständnis füreinander bekommen. Ebenfalls konnten wir die Notwendigkeit für unsere Entscheidung deutlich machen“, heißt es von der Bank. Die Schließungspläne seien lange im Voraus entscheiden worden. Auch auf den Vorschlag, dass beide Banken ihre Automaten im Gebäude der Sparkasse an der Kasseler Straße zusammen aufstellen, geben sowohl die Sparkasse als auch die VR-Bank eine Absage.

„Da mit hoher Wahrscheinlichkeit die bereits niedrige Kundenfrequenz in der Filiale und am Geldautomaten in Uschlag weiter abnehmen wird, würde auch eine mögliche Kooperation mit der Volksbank nichts nachhaltig verändern“, so Frank Sickora von der Kommunikationsabteilung der Sparkasse. Das bestätigt auch die VR-Bank. Beide Banken haben weiterhin Filialen in Landwehrhagen. „Der Weg ist zu weit, gerade für Menschen ohne Auto“, so Erika Grund.

Trotz der abschlägigen Antworten der Bank geben Christine Klecha, Erika Grund und Margrit Jung nicht auf. Sie und ihre Mitstreiter hoffen, dass ihre Aktion doch noch was bewirken kann. (Jens Döll)

