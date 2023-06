Unterschriftenaktion zum Erhalt der Bankautomaten in Uschlag

Von: Jens Döll

Teilen

Wollen, dass Bankautomaten in Uschlag bleiben: Christine Klecha (links) und Erika Grund vor der VR-Bank Filiale. Die schließt zum 1. Juli. © Jens Döll

Im Staufenberger Ort Uschlag gibt es eine Aktion zum Erhalt der Bankautomaten. Sowohl Sparkasse als auch VR-Bank wollen ihre Filialen schließen. Das gefällt vielen Einwohnern nicht.

Uschlag – Bald wird es in Uschlag (Gemeinde Staufenberg) schwer, an Bargeld oder Kontoauszüge zu kommen. Die Sparkasse schließt ihre Filiale an der Kasseler Straße und auch die VR-Bank in Südniedersachsen hat angekündigt, ihre Selbstbedienungsfiliale (SB), ebenfalls an der Kasseler Straße, zum 01.07.2023 zu schließen. Damit sind die nächsten Automaten für Auszüge und Bargeld in Landwehrhagen, Kaufungen oder Niestetal. „Gerade für Menschen, die keinen Führerschein oder Auto haben, sind das weite Strecken“, sagt Christine Klecha.

Staufenberg: Banken schlißen Filialen in Uschlag

Sie und weitere Mitstreiter aus ganz Staufenberg, darunter Margrit Jung und Erika Grund haben sich Anfang Mai zu einer spontanen Initiative zusammengeschlossen.

Seit Ende Mai sammeln sie Unterschriften für den Erhalt der Automaten in Uschlag. Etwa 300 haben sie zusammen, 500 ist ihr Ziel. Mit ihren Listen werden sie auch Samstag, 17. Juni, in Landwehrhagen auf der 50-Jahre-Staufenberg-Feier anzutreffen sein.

Auch die Filiale der Sparkasse an der Kasseler Straße soll geschlossen werden. © Jens Döll

Zudem liegen ihre Listen in mehreren Geschäften und Einrichtungen in der gesamten Gemeinde aus. Darunter in der Landbäckerei Schulze in Uschlag, der Drogerie Tippmann (auch Uschlag), dem Rewe-Markt in Landwehrhagen und der Lebensgemeinschaft Gastwerke in Escherode. Mit einer Unterschrift unterstützt man die Forderung, Automaten von Sparkasse und Volksbank im Ort zu erhalten.

Die Initiative gibt auch direkt einen Vorschlag ab: „Aus verständlichen Kostengründen schlagen wir eine Zusammenlegung der Schalterräume von Sparkasse und Volksbank im heutigen Sparkassengebäude, Ortsteil Uschlag, Kasseler Straße 9, vor“, heißt es auf der Unterschriftenliste.

Ziel: 500 Unterschriften sammeln

Wenn die Zahl der Unterschrift erreicht ist, wollen sie die Listen Vertretern der Staufenberger Gemeindeverwaltung und der Banken überreichen. Das soll noch vor dem 01.07.2023geschehen. Bereits im Vorfeld hatten sie Kontakt zu den Banken und der Verwaltung hergestellt.

Klecha und Grund berichten, dass die beiden die „Zwangsidee“ stört. Die Leute, so berichten sie, werden nun gezwungen, aufs Online-Banking umzusteigen. Viele, so die beiden Staufenbergerinnen, wollen dies aber aus verschiedenen Gründen nicht. „Es muss eine Wahl möglich sein“, so Christine Klecha. Zwar könne Geld an der Kasse des ortsansässigen Nahkaufs abgehoben werden, doch auch dies sei keine Alternative zur SB-Filiale vor Ort.

Die Aktion komme gut an, berichten sie. „Viele unterschreiben nach einem kurzen Gespräch“, heißt es von Erika Grund. Auch Menschen aus anderen Orten hätten unterschreiben wollen, aus „Solidarität“, wie Christine Klecha berichtet. „Überall im ländlichen Raum werden Bankfilialen geschlossen“, so die beiden Frauen. Das schade auf lange Sicht den Dörfern. Immerhin sei Uschlag der zweitgrößte Ort in der Gemeinde Staufenberg.

Grund: Gefahr von Automatensprengungen

Die VR-Bank begründet die Schließung der SB-Filiale auf einem Aushang damit, dass es ein verhindertes Nutzungsverhalten der Kunden gäbe. Zudem stellen Automatensprengungen eine große Gefahr dar. Das führe dann zu einer großen Gefahr für das Gebäude und für die Menschen, die es bewohnen, so ist es auf Aushang zu lesen. (Jens Döll)