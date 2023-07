Bike-Werkstatt in Uschlag eröffnet Anfang August

Von: Jens Döll

Teilen

Vorbereitungen zur Eröffnungen laufen: Andrea Altinger in ihrem laden „Bike-Hütte Uschlag“ an der Mündener Straße. © Jens Döll

Andrea Altinger eröffnet im August Bike-Werkstatt in Uschlag. Eigentlich wollte sie bereits vergangenes Jahr auf machen, doch alles hat sich verzögert.

Uschlag – Noch ist das Schaufenster an der Mündener Straße 2 in Uschlag (Gemeinde Staufenberg) mit Krepppapier verhängt. Doch schon bald soll es in der „Bike-Hütte Uschlag“ losgehen. Dort bietet Andrea Altinger dann Fahrradreparaturen an.

Uschlag: Eröffnung von Werkstatt im August 2023

„Ich will ab Anfang August die Werkstatt öffnen“, sagt die 38-Jährige. Den ganzen Laden, in dem es auch Zubehör wie Helme, Handschuhe, Lampen und Ähnliches geben soll, will sie dann im Frühjahr 2024 aufmachen. „Ich will sehen, was die Kunden wollen, daran will ich dann mein Angebot ausrichten“, berichtet sie. Momentan ist sie noch am Innenausbau des Geschäfts, dort dominieren Holz und Stein. „Ich mag natürliche Materialien“, sagt die geborene Witzenhäuserin. Viele der Einrichtungsgegenstände hatte sie auch in ihrem alten Fahrradladen, den sie in Maintal-Dörnigheim im hessischen Main-Kinzig-Kreis nahe der Stadt Frankfurt führte.

Das Geschäft dort hat sie aufgegeben, sie wollte sich etwas Neues „in der Heimat aufbauen“, berichtet sie. Gelernt hat sie Zweiradmechanikerin in Eschwege, berichtet sie. Beruflich verschlug es sie nach Frankfurt am Main, wo sie in einer Fahrradwerkstatt arbeitete. Nebenbei führte sie den Laden in Maintal. Auf das leer stehende Geschäft in Uschlag habe sie ihr Freund gebracht. „Er ist öfter daran vorbeigefahren und hat mir davon erzählt“, sagt Andrea Altinger. Erst habe sie sich nach einer Geschäftsimmobilie in Hofgeismar umgeschaut, durch den Tipp ihres Partners sei sie dann nach Uschlag gekommen.

„Ich habe die Besitzer kontaktiert, die fanden meine Idee cool“

„Ich habe die Besitzer kontaktiert, die fanden meine Idee cool“, erzählt Altinger. Den Laden an der Mündener Straße hat sie seit April 2022 gemietet und eigentlich wollte sie längst eröffnet haben. Doch auch die Wohnungssuche habe sich in der Region als schwer erwiesen, im Oktober vergangenen Jahres zog sie schließlich nach Sichelnstein. Auch im Laden, in der zukünftigen „Bike-Hütte“, war einiges zu tun, Arbeit, die Andrea Altinger, ihr Freund und ihre Familie in Eigenregie vorgenommen haben. „Es ist eine Herausforderung, alles gut in einem Raum unterzubekommen“, sagt sie. Damit meint Andrea Altinger: Werkstatt, Annahme und Verkauf von Zubehör. „Dass ich gar nicht eröffne, stand nie zu Debatte.“ In dem Geschäft will sie keine Fahrräder verkaufen. Am liebsten schraube sie an alten Rädern, aber auch an E-Bikes traut sie sich heran. Andrea Altinger repariere „alles, was Räder hat.“

Daher nicht nur Fahrräder, sondern auch Kinderwagen und Rollatoren kann sie aufbereiten. „Es wird zu viel weggeschmissen und zu wenig repariert“, beschreibt sie ihren Antrieb. Seit einigen Monaten repariert sie schon Fahrräder in Uschlag. „Ein paar Kunden hatte ich schon“, so die 38-Jährige.

Wie ihre Öffnungszeiten ab Anfang August sein werden, kann sie noch nicht genau sagen. Nebenbei ist sie noch in der Gebäudereinigung tätig, sodass sie wahrscheinlich immer gegen 10 oder 10.30 Uhr geöffnet haben wird. Auch soll bald ihre Website online gehen. (Jens Döll)

Infos Andrea Altingers „Bike-Hütte“ ist via Mail unter bike-huette@gmx.de und telefonisch unter 0 55 43/5 16 98 91 erreichbar. Bei der Telefonnummer bitte auf den Anrufbeantworter sprechen.

In Kassel hat am Hohen Gras ein Mountain-Bike-Parcours geöffnet. Im Landkreis Göttingen wurden unterdessen die Zahlen für das Stadtradeln vorgestellt. Radfahren liegt im trend, zwei Mündener brechen auf eine Tour durch ganz Deutschland auf.